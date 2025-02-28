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Балтійські країни обурені відсутністю запрошення на саміт щодо України у Лондоні - ЗМІ

Київ • УНН

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Латвія, Литва та Естонія висловили протест через їх невключення до саміту з питань підтримки України у Великій Британії. Країни Балтії, які є одними з найбільших донорів України, вважають це рішення неприпустимим.

Балтійські країни обурені відсутністю запрошення на саміт щодо України у Лондоні - ЗМІ

Латвія, Литва та Естонія висловили обурення через відсутність запрошення на саміт, організований прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, який відбудеться цими вихідними та буде присвячений підтримці України та європейській безпеці. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Балтійські держави, які є одними з найбільш активних союзників Києва, вважають своє виключення недопустимим. За словами дипломатичних джерел, таке рішення може мати серйозні наслідки, зокрема створити враження розколу серед західних партнерів.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів", – зазначило джерело, знайоме із ситуацією.

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Дипломати наголошують, що Латвія, Литва та Естонія є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні у відсотковому співвідношенні до ВВП та мають чітке бачення подальшої підтримки Києва.

"Усі рішення, що ухвалюються на цьому саміті, безпосередньо впливають на нашу безпеку. Ми не можемо дозволити собі бути сторонніми спостерігачами, коли визначається майбутнє нашого регіону", – заявило джерело.

Одним із головних занепокоєнь у балтійських столицях є сигнал, який це виключення може надіслати москві.

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"росія і наша громадськість чітко оцінять, що ми продані США, а також Великою Британією та Францією", — сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.", – наголошують у дипломатичних колах.

Зустріч, організована Даунінг-стріт, пройде в неділю. Очікується участь лідерів понад десятка європейських країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським, який напередодні провів переговори у Вашингтоні.

"Усі три країни Балтії є одними з найбільших прихильників України за відсотком ВВП і наданими можливостями. Усі рішення безпосередньо впливають на нашу безпеку. Як черговий пакт про розділення Європи або сприйняття нас як належне. Ганебно, - сказало джерело.

Серед запрошених – представники Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Однією з ключових тем обговорення стане можливе створення міжнародних сил безпеки, які можуть бути залучені для підтримання припинення вогню в Україні, якщо США та їхні союзники досягнуть відповідної угоди з москвою.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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