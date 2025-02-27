Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова надати військову підтримку Україні в межах мирної угоди. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.

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"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і чітко заявляю: Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки угоди, діючи разом з нашими союзниками, бо це єдиний шлях до тривалого миру", – сказав він.

Прем’єр Британії сказав, що вони повинні зробити все правильно і вибороти мир. За його словами, не може бути миру, який винагороджує агресора, і історія має бути на боці миротворця, а не загарбника.

Стармер також зазначив, що мирне врегулювання стане приводом для святкувань як у США, так і в Україні.

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