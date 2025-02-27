Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність надати військову підтримку Україні для забезпечення мирної угоди. Він наголосив на важливості співпраці з союзниками та неприпустимості винагородження агресора.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова надати військову підтримку Україні в межах мирної угоди. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.
Деталі
"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і чітко заявляю: Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки угоди, діючи разом з нашими союзниками, бо це єдиний шлях до тривалого миру", – сказав він.
Прем’єр Британії сказав, що вони повинні зробити все правильно і вибороти мир. За його словами, не може бути миру, який винагороджує агресора, і історія має бути на боці миротворця, а не загарбника.
Стармер також зазначив, що мирне врегулювання стане приводом для святкувань як у США, так і в Україні.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує нового вторгнення росії в Україну після укладення мирної угоди.
Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду27.02.25, 21:23 • 20646 переглядiв