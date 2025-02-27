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15 березня, 19:03 • 118927 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177582 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136098 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115875 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107186 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102674 перегляди

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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Київ • УНН

 • 95396 перегляди

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність надати військову підтримку Україні для забезпечення мирної угоди. Він наголосив на важливості співпраці з союзниками та неприпустимості винагородження агресора.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова надати військову підтримку Україні в межах мирної угоди. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.

Деталі

"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і чітко заявляю: Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки угоди, діючи разом з нашими союзниками, бо це єдиний шлях до тривалого миру", – сказав він.

Прем’єр Британії сказав, що вони повинні зробити все правильно і вибороти мир. За його словами, не може бути миру, який винагороджує агресора, і історія має бути на боці миротворця, а не загарбника.

Стармер також зазначив, що мирне врегулювання стане приводом для святкувань як у США, так і в Україні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує нового вторгнення росії в Україну після укладення мирної угоди.

Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду27.02.25, 21:23 • 20646 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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