Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує нового вторгнення росії в Україну після укладення мирної угоди. За його словами, переговори з обома сторонами були продуктивними.
Президент США Дональд Трамп висловив думку, що, на його переконання, росія не буде здійснювати нове вторгнення в Україну, якщо буде досягнута мирна угода. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті, передає УНН.
Президент США заявив, що переговори як з Україною, так і з росією були дуже продуктивними.
"Я не думаю, що путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода з Україною. росія діяла дуже добре, у нас були дуже хороші переговори як з Україною, так і з росією", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Трамп заявив, що перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду.