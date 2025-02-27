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Перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду - Трамп

Перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду - Трамп

Київ  •  УНН

 • 10668 перегляди

Дональд Трамп заявив, що миротворчі сили можна вводити в Україну лише після укладення мирної угоди. Він також відзначив прогрес у переговорах з росією та очікує підписання нової угоди із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Трамп заявив, що що "ми добре просунулися в питанні мирної угоди", і заявив, що з росією і Україною відбулися "хороші переговори", додавши, що росія поводиться "дуже добре".

Він також додав, що перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти угоду, після того, як раніше Стармер заявляв, що готовий ввести британські війська в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.

"Забезпечити безпеку в Україні - це найлегша частина, угода - найважча", - сказав Трамп.

Щодо угоди з Президентом України Володимиром Зеленським, яка має бути підписана завтра, Трамп сказав, що ця угода стане підтримкою для України.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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