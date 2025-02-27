Перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що миротворчі сили можна вводити в Україну лише після укладення мирної угоди. Він також відзначив прогрес у переговорах з росією та очікує підписання нової угоди із Зеленським.
Президент США Дональд Трамп заявив, що перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти мирну угоду, передає кореспондент УНН.
Деталі
Трамп заявив, що що "ми добре просунулися в питанні мирної угоди", і заявив, що з росією і Україною відбулися "хороші переговори", додавши, що росія поводиться "дуже добре".
Він також додав, що перш ніж вводити миротворчі сили в Україну, необхідно укласти угоду, після того, як раніше Стармер заявляв, що готовий ввести британські війська в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.
"Забезпечити безпеку в Україні - це найлегша частина, угода - найважча", - сказав Трамп.
Щодо угоди з Президентом України Володимиром Зеленським, яка має бути підписана завтра, Трамп сказав, що ця угода стане підтримкою для України.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.