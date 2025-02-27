Стармер і Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті: що обговорюють лідери
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом для обговорення важливих питань. Лідери планують обговорити ситуацію в Україні, росію, торгівлю та провести спільний обід.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони обговорюватимуть ситуацію в Україні, росію, торгівлю та інші питання.
Про це пише The Guardian, передає УНН.
"Для мене велика честь мати прем’єр-міністра Стармера в Овальному кабінеті. Це дуже особливе місце, і він — особлива людина. Сполучене Королівство — чудова країна, яку я добре знаю. Я часто буваю там, і незабаром знову поїду, ми оголосимо це.
Сьогодні ми обговоримо багато питань. Ми говоритимемо про росію, Україну, торгівлю та багато інших тем", - сказав Трамп.
Він зазначив, що, на його думку, вони з Стармером знайдуть спільну мову щодо всіх обговорюваних тем.
Він також підкреслив, що між ними чудові стосунки і що вони вже зустрічались двічі. Трамп розповів, що після цієї зустрічі вони проведуть обід, потім ще одну робочу сесію, а в кінці, ймовірно, відбудеться пресконференція.
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