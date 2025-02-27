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У ЄС стурбовані невизначеністю Трампа щодо безпекових гарантій для України - Politico

Київ  •  УНН

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Макрон не отримав конкретних зобов'язань від Трампа щодо гарантій безпеки України під час візиту до Вашингтона. США відмовляються надавати значні гарантії, перекладаючи відповідальність на Європу.

Європейський Союз стурбований відсутністю чітких зобов’язань з боку президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для України. Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Вашингтона не отримав конкретних запевнень від американського президента щодо цього питання. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі 

У середу вранці Макрон провів термінову відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб розповісти про результати переговорів. 

"[Макрон] сказав, що Трамп не давав жодних чітких обіцянок щодо бекстопу. Так що, дійсно, стратегічна двозначність в цьому питанні зберігається", - заявив дипломат ЄС.

Попри те, що США та росія ведуть переговори про припинення війни без участі України та Європи, європейські столиці, зокрема Париж і Лондон, розглядають можливість миротворчої місії в Україні у разі досягнення угоди, пише видання.

Гарантії безпеки для України, які дозволять запобігти ще одному російському нападу, є ключовим питанням, на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер і Президент України Володимир Зеленський цього тижня прямують до Вашингтона зі спільною метою - домогтися від США військових обіцянок, вказує видання.

Стармер збирає європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа27.02.25, 02:18 • 111533 перегляди

Трамп після засідання свого кабінету у середу, як і раніше, не дав однозначної відповіді на запитання про гарантії, які можуть надати США, незважаючи на важливу угоду про постачання корисних копалин, яку Зеленський, як очікується, збирається підписати у Вашингтоні на цьому тижні.

"Я не збираюся давати якісь значні гарантії безпеки. Ми змусимо Європу це зробити, тому що... Європа - їхній найближчий сусід, але ми зробимо так, щоб все пройшло добре", - сказав Трамп.

Хоча адміністрація Трампа ясно дала зрозуміти, що американські війська не братимуть участі, європейці все ще сподіваються, що США зможуть забезпечити підтримку, яка може включати збір розвідданих, протиповітряну оборону і військове транспортування, пише видання.

"Це була марна трата часу", - заявив високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у зустрічі.

"Ми, Європа, зараз перебуваємо в цій ситуації досить самотні", - сказав другий дипломат. 

Нагадаємо

26 лютого представники 27 держав-членів ЄС взяли участь у відеоконференції, під час якої президент Франції Еммануель Макрон зазначив про консенсус, якого вдалося досягти за підсумками візиту до США.

Зокрема, як він зазначив у дописі в Х, ЄС та США підтвердили їхню спільну ціль - створити умови для міцного і тривалого миру в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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