В ЕС обеспокоены неопределенностью Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - Politico

Европейский Союз обеспокоен отсутствием четких обязательств со стороны президента США Дональда Трампа относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Вашингтон не получил конкретных заверений от американского президента по этому вопросу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В среду утром Макрон провел срочную видеоконференцию с лидерами ЕС, чтобы рассказать о результатах переговоров.

«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно бэкстопа. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», - заявил дипломат ЕС.

Несмотря на то, что США и Россия ведут переговоры о прекращении войны без участия Украины и Европы, европейские столицы, в частности Париж и Лондон, рассматривают возможность миротворческой миссии в Украине в случае достижения соглашения, пишет издание.

Гарантии безопасности для Украины, которые позволят предотвратить еще одно российское нападение, являются ключевым вопросом, на фоне того, как премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе направляются в Вашингтон с общей целью - добиться от США военных обещаний, указывает издание.

Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Трамп после заседания своего кабинета в среду по-прежнему не дал однозначного ответа на вопрос о гарантиях, которые могут предоставить США, несмотря на важное соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Зеленский, как ожидается, собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

«Я не собираюсь давать какие-то значительные гарантии безопасности. Мы заставим Европу это сделать, потому что... Европа - их ближайший сосед, но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо», - сказал Трамп.

Хотя администрация Трампа ясно дала понять, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить поддержку, которая может включать сбор разведданных, противовоздушную оборону и военную транспортировку, пишет издание.

«Это была пустая трата времени», - заявил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший во встрече.

«Мы, Европа, сейчас находимся в этой ситуации достаточно одиноки», - сказал второй дипломат.

Напомним,

26 февраля представители 27 государств-членов ЕС приняли участие в видеоконференции, во время которой президент Франции Эммануэль Макрон отметил о консенсусе, которого удалось достичь по итогам визита в США.

В частности, как он отметил в заметке в Х, ЕС и США подтвердили их общую цель - создать условия для прочного и длительного мира в Украине.