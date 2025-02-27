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Актуальное
В ЕС обеспокоены неопределенностью Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - Politico

В ЕС обеспокоены неопределенностью Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - Politico

Киев  •  УНН

 • 3029 просмотра

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Макрон не получил конкретных обязательств от Трампа по гарантиям безопасности Украины во время визита в Вашингтон. США отказываются предоставлять значительные гарантии, перекладывая ответственность на Европу.

Европейский Союз обеспокоен отсутствием четких обязательств со стороны президента США Дональда Трампа относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Вашингтон не получил конкретных заверений от американского президента по этому вопросу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали 

В среду утром Макрон провел срочную видеоконференцию с лидерами ЕС, чтобы рассказать о результатах переговоров. 

«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно бэкстопа. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», - заявил дипломат ЕС.

Несмотря на то, что США и Россия ведут переговоры о прекращении войны без участия Украины и Европы, европейские столицы, в частности Париж и Лондон, рассматривают возможность миротворческой миссии в Украине в случае достижения соглашения, пишет издание.

Гарантии безопасности для Украины, которые позволят предотвратить еще одно российское нападение, являются ключевым вопросом, на фоне того, как премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе направляются в Вашингтон с общей целью - добиться от США военных обещаний, указывает издание.

Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа27.02.25, 02:18 • 50559 просмотров

Трамп после заседания своего кабинета в среду по-прежнему не дал однозначного ответа на вопрос о гарантиях, которые могут предоставить США, несмотря на важное соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Зеленский, как ожидается, собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

«Я не собираюсь давать какие-то значительные гарантии безопасности. Мы заставим Европу это сделать, потому что... Европа - их ближайший сосед, но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо», - сказал Трамп.

Хотя администрация Трампа ясно дала понять, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить поддержку, которая может включать сбор разведданных, противовоздушную оборону и военную транспортировку, пишет издание.

«Это была пустая трата времени», - заявил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший во встрече.

«Мы, Европа, сейчас находимся в этой ситуации достаточно одиноки», - сказал второй дипломат. 

Напомним,

26 февраля представители 27 государств-членов ЕС приняли участие в видеоконференции, во время которой президент Франции Эммануэль Макрон отметил о консенсусе, которого удалось достичь по итогам визита в США.

В частности, как он отметил в заметке в Х, ЕС и США подтвердили их общую цель - создать условия для прочного и длительного мира в Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

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