Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье, 2 марта, будет принимать лидеров Италии, Германии, Польши и других союзников - возможно, включая президента Украины Владимира Зеленского. Будут обсуждать мирную инициативу Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

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Издание отмечает, что президент США заставил Европу пересмотреть подход к безопасности, неожиданно заявив, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы и самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Встреча в Лондоне состоится вскоре после того, как Стармер вернется с переговоров с Трампом в Вашингтоне, которые запланированы на четверг, 27 февраля. Британский премьер надеется, что его обязательство по увеличению оборонного бюджета поможет сохранить прочные отношения между двумя союзниками.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Трампом в рамках европейских усилий убедить его не спешить с мирным соглашением с главой Кремля Владимиром Путиным, оставить пространство для участия Европы и Украины, а также обсудить военные гарантии для Киева.

Я признаю, что европейские союзники, включая Великобританию, должны делать больше, и это означает наращивание возможностей, улучшение координации и увеличение расходов, - заявил Стармер журналистам во время вылета в Вашингтон.

Он также добавил, что координация является чрезвычайно важной. И он очень впечатлен тем, какие уроки ЕС и Британия должна вынести из Украины о том, как союзникам лучше координировать действия по поддержке ее обороноспособности Украины.

Дополнение

Стармер подтвердил во вторник, что на выходных в Лондоне состоится встреча, на которой обсудят дальнейшие совместные действия союзников в ответ на сложившуюся ситуацию. Однако его представитель в среду заявил, что еще рано говорить, кто именно будет участвовать в саммите.

Европейские лидеры, включая Стармера, ранее в этом месяце провели экстренную встречу в Париже, где обсудили увеличение расходов на оборону. Однако они разошлись во мнениях относительно возможности размещения миротворческих сил в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что примет участие в лондонской встрече, если также состоится его визит в Вашингтон на переговоры с Трампом в пятницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что планирует присоединиться к встрече в Лондоне. Ожидается, что к нему также присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц. По сообщениям нидерландских СМИ, участие в саммите примет и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Тем временем Трамп уже начал переговоры с Россией по соглашению о прекращении войны и резко критиковал Зеленского. В ответ европейские лидеры активизировали дипломатические усилия, демонстрируя единую позицию в поддержку Киева.

Несмотря на это, европейские планы относительно гарантий безопасности для Украины, которые бы сохраняли мир, в значительной степени зависят от готовности США предоставить определенный механизм сдерживания, который предотвратил бы новое нападение России.

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