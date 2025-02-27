Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

ukenru
Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 65654 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 68252 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 82666 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 101509 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 101991 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 135594 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 116489 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 115607 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 114439 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117852 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 78935 просмотра
Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым

Туск раскритиковал сделку с США по полезным ископаемым

26 февраля, 16:44 • 23560 просмотра
Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

Подано несколько, надеемся, что их будет сотни: Центр права человека о жалобах в комитет ООН от детей, которые были депортированы

26 февраля, 17:02 • 22510 просмотра
Богдан Кротевич уволился с должности начштаба «Азова»

Богдан Кротевич уволился с должности начштаба «Азова»

26 февраля, 17:08 • 22238 просмотра
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 53677 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 135594 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 141463 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 182852 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 235570 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 312209 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 53677 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 78935 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 130518 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 120222 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125789 просмотра
Актуальное
Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Киев  •  УНН

 • 626 просмотра

Read in English

Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа по Украине и вопросы европейской безопасности.

Премьер-министр  Британии Кир Стармер в воскресенье, 2 марта, будет принимать лидеров Италии, Германии, Польши и других союзников - возможно, включая президента Украины Владимира Зеленского. Будут обсуждать мирную инициативу Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что президент США заставил Европу пересмотреть подход к безопасности, неожиданно заявив, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы и самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Встреча в Лондоне состоится вскоре после того, как Стармер вернется с переговоров с Трампом в Вашингтоне, которые запланированы на четверг, 27 февраля. Британский премьер надеется, что его обязательство по увеличению оборонного бюджета поможет сохранить прочные отношения между двумя союзниками.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Трампом в рамках европейских усилий убедить его не спешить с мирным соглашением с главой Кремля Владимиром Путиным, оставить пространство для участия Европы и Украины, а также обсудить военные гарантии для Киева.

Я признаю, что европейские союзники, включая Великобританию, должны делать больше, и это означает наращивание возможностей, улучшение координации и увеличение расходов,

- заявил Стармер журналистам во время вылета в Вашингтон.

Он также добавил, что координация является чрезвычайно важной. И он очень впечатлен тем, какие уроки ЕС и Британия должна вынести из Украины о том, как союзникам лучше координировать действия по поддержке ее обороноспособности Украины.

Дополнение

Стармер подтвердил во вторник, что на выходных в Лондоне состоится встреча, на которой обсудят дальнейшие совместные действия союзников в ответ на сложившуюся ситуацию. Однако его представитель в среду заявил, что еще рано говорить, кто именно будет участвовать в саммите.

Европейские лидеры, включая Стармера, ранее в этом месяце провели экстренную встречу в Париже, где обсудили увеличение расходов на оборону. Однако они разошлись во мнениях относительно возможности размещения миротворческих сил в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что примет участие в лондонской встрече, если также состоится его визит в Вашингтон на переговоры с Трампом в пятницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что планирует присоединиться к встрече в Лондоне. Ожидается, что к нему также присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц. По сообщениям нидерландских СМИ, участие в саммите примет и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Тем временем Трамп уже начал переговоры с Россией по соглашению о прекращении войны и резко критиковал Зеленского. В ответ европейские лидеры активизировали дипломатические усилия, демонстрируя единую позицию в поддержку Киева.

Несмотря на это, европейские планы относительно гарантий безопасности для Украины, которые бы сохраняли мир, в значительной степени зависят от готовности США предоставить определенный механизм сдерживания, который предотвратил бы новое нападение России.

Мерц едет на переговоры с Макроном на фоне угроз безопасности в Европе27.02.25, 00:01 • 8097 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
kir-starmerКир Стармер
mark-ryutteМарк Рютте
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
niderlandiНидерланды
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы