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Мерц едет на переговоры с Макроном на фоне угроз безопасности в Европе

Мерц едет на переговоры с Макроном на фоне угроз безопасности в Европе

Киев  •  УНН

 • 4807 просмотра

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Новоизбранный лидер Германии Фридрих Мерц планирует визит в Париж для встречи с Макроном. Будут обсуждать результаты недавних переговоров с Трампом и ситуацию с безопасностью в Европе.

Победитель федеральных выборов в Германии Фридрих Мерц отправится в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Будут обсуждать результаты недавних переговоров с Трампом и ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается, Макрон недавно провел конфиденциальную видеовстречу с европейскими лидерами, во время которой проинформировал их о своих недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы торговых отношений между США и ЕС, будущее НАТО и вызовы безопасности в Восточной Европе.

Издание отмечает, что в Европе растет беспокойство относительно архитектуры безопасности, которая десятилетиями основывалась на поддержке со стороны США, поскольку администрация Трампа, вероятно, изменит курс и уменьшит помощь Украине в войне с РФ.

Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США25.02.25, 20:40 • 32937 просмотров

Встреча в Париже станет первым зарубежным визитом Мерца после уверенной победы его партии на федеральных выборах в Германии, что сделало его вероятным следующим канцлером страны.

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС), партии Мерца, отказался комментировать предстоящую встречу, когда с ним связались журналисты. Однако, по словам трех официальных лиц, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными, переговоры будут посвящены политической ситуации в Германии после выборов, продолжающимся коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям как продолжению обсуждений Макрона с Трампом.

Мерц сомневается в будущем существования НАТО24.02.25, 09:22 • 38279 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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