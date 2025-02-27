Мерц едет на переговоры с Макроном на фоне угроз безопасности в Европе
Киев • УНН
Новоизбранный лидер Германии Фридрих Мерц планирует визит в Париж для встречи с Макроном. Будут обсуждать результаты недавних переговоров с Трампом и ситуацию с безопасностью в Европе.
Победитель федеральных выборов в Германии Фридрих Мерц отправится в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Будут обсуждать результаты недавних переговоров с Трампом и ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Отмечается, Макрон недавно провел конфиденциальную видеовстречу с европейскими лидерами, во время которой проинформировал их о своих недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы торговых отношений между США и ЕС, будущее НАТО и вызовы безопасности в Восточной Европе.
Издание отмечает, что в Европе растет беспокойство относительно архитектуры безопасности, которая десятилетиями основывалась на поддержке со стороны США, поскольку администрация Трампа, вероятно, изменит курс и уменьшит помощь Украине в войне с РФ.
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Встреча в Париже станет первым зарубежным визитом Мерца после уверенной победы его партии на федеральных выборах в Германии, что сделало его вероятным следующим канцлером страны.
Представитель Христианско-демократического союза (ХДС), партии Мерца, отказался комментировать предстоящую встречу, когда с ним связались журналисты. Однако, по словам трех официальных лиц, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться анонимными, переговоры будут посвящены политической ситуации в Германии после выборов, продолжающимся коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям как продолжению обсуждений Макрона с Трампом.
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