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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США

Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США

Киев  •  УНН

 • 4649 просмотра

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Президент Франции Макрон после возвращения из Вашингтона провел переговоры с президентом Украины и британским премьером. Лидеры обсудили вопросы достижения длительного мира в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером. Об этом президент Франции написал в соцсети Х, передает УНН.

Вернувшись из Вашингтона, я разговаривал с премьер-министром Киром Стармером, а затем с Президентом Зеленским. Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине 

- написал Макрон.

Больше о деталях разговора неизвестно.

Дополнение

Вчера, 24 февраля, президент США Дональд Трамп принимал президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме.

Макрон после встречи с Трампом заявил, что "мы должны обеспечить сдерживание" России, а также добавил, что Украина "должна быть вовлечена" в переговоры по прекращению войны.

Напомним

Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне hоссии в Украине. Встреча может состояться уже 2 марта. Планы не являются окончательными и еще могут измениться, и встреча может состояться виртуально.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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