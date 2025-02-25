Макрон провел разговоры с Зеленским и Стармером после визита в США
Киев • УНН
Президент Франции Макрон после возвращения из Вашингтона провел переговоры с президентом Украины и британским премьером. Лидеры обсудили вопросы достижения длительного мира в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером. Об этом президент Франции написал в соцсети Х, передает УНН.
Вернувшись из Вашингтона, я разговаривал с премьер-министром Киром Стармером, а затем с Президентом Зеленским. Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине
Больше о деталях разговора неизвестно.
Дополнение
Вчера, 24 февраля, президент США Дональд Трамп принимал президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме.
Макрон после встречи с Трампом заявил, что "мы должны обеспечить сдерживание" России, а также добавил, что Украина "должна быть вовлечена" в переговоры по прекращению войны.
Напомним
Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне hоссии в Украине. Встреча может состояться уже 2 марта. Планы не являются окончательными и еще могут измениться, и встреча может состояться виртуально.