Макрон провів розмови із Зеленським та Стармером після візиту до США

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Кіром Стармером. Про це президент Франції написав в соцмережі Х, передає УНН.

Повернувшись із Вашингтона, я розмовляв із прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім із Президентом Зеленським. Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні - написав Макрон.

Більше про деталі розмови невідомо.

Доповнення

Вчора, 24 лютого, президент США Дональд Трамп приймав президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі.

Макрон після зустрічі з Трампом заявив, що "ми повинні забезпечити стримування" росії, а також додав, що Україна "повинна бути залучена" до переговорів щодо припинення війни.

Нагадаємо

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально.