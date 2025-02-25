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15 березня, 19:03 • 120105 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180742 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145580 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137452 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116608 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107520 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102881 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140349 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон провів розмови із Зеленським та Стармером після візиту до США

Макрон провів розмови із Зеленським та Стармером після візиту до США

Київ • УНН

 • 34865 перегляди

Президент Франції Макрон після повернення з Вашингтона провів переговори з президентом України та британським прем'єром. Лідери обговорили питання досягнення тривалого миру в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Кіром Стармером. Про це президент Франції написав в соцмережі Х, передає УНН.

Повернувшись із Вашингтона, я розмовляв із прем’єр-міністром Кіром Стармером, а потім із Президентом Зеленським. Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні 

- написав Макрон.

Більше про деталі розмови невідомо.

Доповнення

Вчора, 24 лютого, президент США Дональд Трамп приймав президента Франції Еммануеля Макрона в Білому домі.

Макрон після зустрічі з Трампом заявив, що "ми повинні забезпечити стримування" росії, а також додав, що Україна "повинна бути залучена" до переговорів щодо припинення війни.

Нагадаємо

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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