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15 березня, 19:03 • 120098 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180721 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145568 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137440 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116604 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107517 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102879 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140342 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133926 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни: Макрон - Трампу

Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни: Макрон - Трампу

Київ • УНН

 • 24203 перегляди

Президент Франції Макрон заявив про необхідність стримування росії та залучення України до мирних переговорів. Франція готова надати гарантії безпеки Україні та розраховує на підтримку США.

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що "ми повинні забезпечити стримування" росії, а також додав, що Україна "повинна бути залучена" до переговорів щодо припинення війни, передає УНН.

Деталі

Президент Франції нагадав, що питання "стримування" має стати пріоритетом, щоб уникнути нової російської агресії в майбутньому. "Ми готові надати гарантії безпеки Україні", - додав Еммануель Макрон.

Крім того, президент Франції сподівається на "сильне" американське втручання, щоб гарантувати мир в Україні

Макрон сподівається на "рішуче" втручання США для забезпечення миру в Україні. Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни, продовжив глава французької держави.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.2025, 20:31 • 116172 перегляди

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин на цьому або наступному тижні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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