Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни: Макрон - Трампу

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що "ми повинні забезпечити стримування" росії, а також додав, що Україна "повинна бути залучена" до переговорів щодо припинення війни, передає УНН.

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Президент Франції нагадав, що питання "стримування" має стати пріоритетом, щоб уникнути нової російської агресії в майбутньому. "Ми готові надати гарантії безпеки Україні", - додав Еммануель Макрон.

Крім того, президент Франції сподівається на "сильне" американське втручання, щоб гарантувати мир в Україні

Макрон сподівається на "рішуче" втручання США для забезпечення миру в Україні. Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни, продовжив глава французької держави.

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