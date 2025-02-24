Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни: Макрон - Трампу
Київ • УНН
Президент Франції Макрон заявив про необхідність стримування росії та залучення України до мирних переговорів. Франція готова надати гарантії безпеки Україні та розраховує на підтримку США.
Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що "ми повинні забезпечити стримування" росії, а також додав, що Україна "повинна бути залучена" до переговорів щодо припинення війни, передає УНН.
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Президент Франції нагадав, що питання "стримування" має стати пріоритетом, щоб уникнути нової російської агресії в майбутньому. "Ми готові надати гарантії безпеки Україні", - додав Еммануель Макрон.
Крім того, президент Франції сподівається на "сильне" американське втручання, щоб гарантувати мир в Україні
Макрон сподівається на "рішуче" втручання США для забезпечення миру в Україні. Україна "має бути залучена" до переговорів про припинення війни, продовжив глава французької держави.
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