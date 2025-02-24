Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны: Макрон - Трампу
Киев • УНН
Президент Франции Макрон заявил о необходимости сдерживания России и вовлечения Украины в мирные переговоры. Франция готова предоставить гарантии безопасности Украине и рассчитывает на поддержку США.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "мы должны обеспечить сдерживание" россии, а также добавил, что Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, передает УНН.
Детали
Президент Франции напомнил, что вопрос "сдерживания" должен стать приоритетом, чтобы избежать новой российской агрессии в будущем. "Мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине", - добавил Эммануэль Макрон.
Кроме того, президент Франции надеется на "сильное" американское вмешательство, чтобы гарантировать мир в Украине
Макрон надеется на "решительное" вмешательство США для обеспечения мира на Украине. Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, продолжил глава французского государства.
Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп24.02.2025, 20:31 • 34193 просмотра
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.