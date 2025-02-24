Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны: Макрон - Трампу

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 27460 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 34939 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 44486 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 57389 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
15:38 • 72971 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 74189 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 91900 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 104773 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108435 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110573 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны: Макрон - Трампу

Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны: Макрон - Трампу

Киев  •  УНН

 • 10746 просмотра

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Президент Франции Макрон заявил о необходимости сдерживания России и вовлечения Украины в мирные переговоры. Франция готова предоставить гарантии безопасности Украине и рассчитывает на поддержку США.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "мы должны обеспечить сдерживание" россии, а также добавил, что Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, передает УНН.

Детали

Президент Франции напомнил, что вопрос "сдерживания" должен стать приоритетом, чтобы избежать новой российской агрессии в будущем. "Мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине", - добавил Эммануэль Макрон.

Кроме того, президент Франции надеется на "сильное" американское вмешательство, чтобы гарантировать мир в Украине

Макрон надеется на "решительное" вмешательство США для обеспечения мира на Украине. Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, продолжил глава французского государства.

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп24.02.2025, 20:31 • 34193 просмотра

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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