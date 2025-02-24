Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны: Макрон - Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "мы должны обеспечить сдерживание" россии, а также добавил, что Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, передает УНН.

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Президент Франции напомнил, что вопрос "сдерживания" должен стать приоритетом, чтобы избежать новой российской агрессии в будущем. "Мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине", - добавил Эммануэль Макрон.

Кроме того, президент Франции надеется на "сильное" американское вмешательство, чтобы гарантировать мир в Украине

Макрон надеется на "решительное" вмешательство США для обеспечения мира на Украине. Украина "должна быть вовлечена" в переговоры о прекращении войны, продолжил глава французского государства.

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.