Британія ініціює зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Європейські лідери докладають дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з росією, оскільки занепокоєння на континенті підбадьорить москву і послабить безпеку в Європі.

24 лютого, як зазначає видання, Трамп, схоже, прискорив реалізацію своїх планів щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде "серйозні дискусії" з російським диктатором володимиром путіним.

Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов з Трампом та його посадовцями за останній тиждень і зберегти єдину позицію.

Нагадаємо

Президент Франції Макрон вважає, що перемир'я у війні рф проти України можливе "у найближчі тижні". За його словвами, якщо перемир'я не буде дотримуватись в повітрі, на морі, в інфраструктурі, - це буде доказом того, що росія налаштована несерйозно.

Раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва.