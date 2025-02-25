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15 березня, 19:03 • 118954 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177641 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144135 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136109 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115879 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107187 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102678 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Британія ініціює зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні

Британія ініціює зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні

Київ • УНН

 • 43977 перегляди

Велика Британія ініціює зустріч європейських лідерів 2 березня для обговорення можливої угоди Трампа з росією. Європейські країни стурбовані заявами Трампа про "серйозні дискусії" з путіним щодо припинення війни.

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Європейські лідери докладають дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з росією, оскільки занепокоєння на континенті підбадьорить москву і послабить безпеку в Європі.

24 лютого, як зазначає видання, Трамп, схоже, прискорив реалізацію своїх планів щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде "серйозні дискусії" з російським диктатором володимиром путіним.

Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов з Трампом та його посадовцями за останній тиждень і зберегти єдину позицію.

Нагадаємо

Президент Франції Макрон вважає, що перемир'я у війні рф проти України можливе "у найближчі тижні". За його словвами, якщо перемир'я не буде дотримуватись в повітрі, на морі, в інфраструктурі, - це буде доказом того, що росія налаштована несерйозно.

Раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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