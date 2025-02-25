Британія ініціює зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні
Київ • УНН
Велика Британія ініціює зустріч європейських лідерів 2 березня для обговорення можливої угоди Трампа з росією. Європейські країни стурбовані заявами Трампа про "серйозні дискусії" з путіним щодо припинення війни.
Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Європейські лідери докладають дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з росією, оскільки занепокоєння на континенті підбадьорить москву і послабить безпеку в Європі.
24 лютого, як зазначає видання, Трамп, схоже, прискорив реалізацію своїх планів щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде "серйозні дискусії" з російським диктатором володимиром путіним.
Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов з Трампом та його посадовцями за останній тиждень і зберегти єдину позицію.
Нагадаємо
Президент Франції Макрон вважає, що перемир'я у війні рф проти України можливе "у найближчі тижні". За його словвами, якщо перемир'я не буде дотримуватись в повітрі, на морі, в інфраструктурі, - це буде доказом того, що росія налаштована несерйозно.
Раніше Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва.