Британия инициирует встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине
Киев • УНН
Великобритания инициирует встречу европейских лидеров 2 марта для обсуждения возможной сделки Трампа с россией. Европейские страны обеспокоены заявлениями Трампа о "серьезных дискуссиях" с путиным о прекращении войны.
Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне россии в Украине. Встреча может состояться уже 2 марта. Планы не являются окончательными и еще могут измениться, и встреча может состояться виртуально. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Европейские лидеры прилагают дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не спешить с заключением соглашения о прекращении огня с россией, поскольку беспокойство на континенте подбодрит москву и ослабит безопасность в Европе.
24 февраля, как отмечает издание, Трамп, похоже, ускорил реализацию своих планов по прекращению войны без участия европейских стран или Украины, заявив в социальных сетях, что он ведет "серьезные дискуссии" с российским диктатором владимиром путиным.
Потенциальная встреча в Великобритании позволит лидерам подвести итоги их разговоров с Трампом и его чиновниками за последнюю неделю и сохранить единую позицию.
Напомним
Президент Франции Макрон считает, что перемирие в войне рф против Украины возможно "в ближайшие недели". По его словам, если перемирие не будет соблюдаться в воздухе, на море, в инфраструктуре, - это будет доказательством того, что россия настроена несерьезно.
Ранее Премьер-министр Великобритании Кит Стармер и Эмманюэль Макрон согласовали позиции по поддержке Киева.