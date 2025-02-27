Мерц їде на переговори з Макроном на тлі безпекових загроз в Європі

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 5627 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51796 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94680 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116690 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107734 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151191 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120449 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136058 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134029 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127730 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

27 лютого, 11:36 • 23094 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121316 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 54449 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 45850 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 27324 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116691 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121316 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151191 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194015 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124063 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126203 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155850 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136240 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143694 перегляди
Актуальне
Мерц їде на переговори з Макроном на тлі безпекових загроз в Європі

Мерц їде на переговори з Макроном на тлі безпекових загроз в Європі

Київ  •  УНН

 • 47289 перегляди

Read in English

Новообраний лідер Німеччини Фрідріх Мерц планує візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Обговорюватимуть результати недавніх переговорів з Трампом та безпекову ситуацію в Європі.

Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц вирушить до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорюватимуть результати недавніх переговорів з Трампом та безпекову ситуацію в Європі. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зазначається, Макрон нещодавно провів конфіденційну відеозустріч з європейськими лідерами, під час якої поінформував їх про свої недавні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Обговорювалися питання торговельних відносин між США та ЄС, майбутнє НАТО та виклики безпеці у Східній Європі.

Видання зазначає, що у Європі зростає занепокоєння щодо архітектури безпеки, яка десятиліттями ґрунтувалася на підтримці з боку США, оскільки адміністрація Трампа, ймовірно, змінить курс і зменшить допомогу Україні у війні з рф.

Макрон провів розмови із Зеленським та Стармером після візиту до США25.02.25, 20:40 • 33833 перегляди

Зустріч у Парижі стане першим закордонним візитом Мерца після впевненої перемоги його партії на федеральних виборах у Німеччині, що зробило його ймовірним наступним канцлером країни.

Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС), партії Мерца, відмовився коментувати майбутню зустріч, коли з ним зв’язалися журналісти. Однак, за словами трьох офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, переговори будуть присвячені політичній ситуації в Німеччині після виборів, триваючим коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам як продовженням обговорень Макрона з Трампом.

Мерц сумнівається у майбутньому існування НАТО24.02.25, 09:22 • 38764 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
natoNATO
fridrikh-mertsФрідріх Мерц
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами