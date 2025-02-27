Мерц їде на переговори з Макроном на тлі безпекових загроз в Європі
Київ • УНН
Новообраний лідер Німеччини Фрідріх Мерц планує візит до Парижа для зустрічі з Макроном. Обговорюватимуть результати недавніх переговорів з Трампом та безпекову ситуацію в Європі.
Переможець федеральних виборів у Німеччині Фрідріх Мерц вирушить до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорюватимуть результати недавніх переговорів з Трампом та безпекову ситуацію в Європі. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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Зазначається, Макрон нещодавно провів конфіденційну відеозустріч з європейськими лідерами, під час якої поінформував їх про свої недавні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Обговорювалися питання торговельних відносин між США та ЄС, майбутнє НАТО та виклики безпеці у Східній Європі.
Видання зазначає, що у Європі зростає занепокоєння щодо архітектури безпеки, яка десятиліттями ґрунтувалася на підтримці з боку США, оскільки адміністрація Трампа, ймовірно, змінить курс і зменшить допомогу Україні у війні з рф.
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Зустріч у Парижі стане першим закордонним візитом Мерца після впевненої перемоги його партії на федеральних виборах у Німеччині, що зробило його ймовірним наступним канцлером країни.
Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС), партії Мерца, відмовився коментувати майбутню зустріч, коли з ним зв’язалися журналісти. Однак, за словами трьох офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними, переговори будуть присвячені політичній ситуації в Німеччині після виборів, триваючим коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам як продовженням обговорень Макрона з Трампом.
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