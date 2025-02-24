Мерц сумнівається у майбутньому існування НАТО

Фрідріх Мерц, лідер блоку Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), що виграв парламентські вибори у Німеччині, сумнівається у майбутньому існування НАТО.

Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Я б ніколи не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне в телешоу, але після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня... ясно, що цей уряд не дуже піклується про долю Європи

Минулого тижня адміністрація Трампа шокувала європейських союзників, заявивши, що вони повинні дбати про власну безпеку і менше покладатися на США, водночас оголосивши про переговори з росією про припинення війни в Україні без залучення Європи. Мерц також допустив, говорячи про майбутній саміт НАТО, запланований на червень, що європейцям, можливо, доведеться розробити нову оборонну структуру на заміну Альянсу.

Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність