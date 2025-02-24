Мерц сумнівається у майбутньому існування НАТО
Київ • УНН
Фрідріх Мерц, переможець виборів до Бундестагу, висловив сумніви щодо майбутнього НАТО у його нинішньому вигляді. Він припустив можливість створення незалежної європейської оборонної структури замість Альянсу.
Фрідріх Мерц, лідер блоку Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), що виграв парламентські вибори у Німеччині, сумнівається у майбутньому існування НАТО.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Я б ніколи не подумав, що мені доведеться сказати щось подібне в телешоу, але після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня... ясно, що цей уряд не дуже піклується про долю Європи
Минулого тижня адміністрація Трампа шокувала європейських союзників, заявивши, що вони повинні дбати про власну безпеку і менше покладатися на США, водночас оголосивши про переговори з росією про припинення війни в Україні без залучення Європи. Мерц також допустив, говорячи про майбутній саміт НАТО, запланований на червень, що європейцям, можливо, доведеться розробити нову оборонну структуру на заміну Альянсу.
Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність
Доповнення
Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набрав 28,5% голосів. Друге місце посіла проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (20,8%). Замкнула трійку лідерів Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца (16,4%).
Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.
Президент США Дональд Трамп також привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. За його словами, німці втомилися від політики, "позбавленої здорового глузду".
Президент Франції Емманюель Макрон привітав кандидата від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца з перемогою на федеральних виборах.
Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня.