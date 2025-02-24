"Разом працювати над сильною та суверенною Європою": Макрон і Стармер привітали Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент Франції Емманюель Макрон привітав кандидата від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца з перемогою на федеральних виборах. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

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За словами Макрона, він як ніколи сповнений рішучості досягти разом великих успіхів для Франції та Німеччини та працювати над сильною та суверенною Європою.

У цей час невизначеності ми об’єдналися, щоб протистояти великим викликам, які постають перед світом і нашим континентом - написав президент Франції.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кир Стармер у своєму привітанні Мерцу висловив сподівання на співпрацю з новим федеральним урядом.

"Щоб поглибити наші вже тісні відносини, покращити нашу спільну безпеку та забезпечити зростання для обох наших країн", - написав Стармер.

Нагадаємо

Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набрав 28,5% голосів. Друге місце посіла проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (20,8%). Замкнула трійку лідерів Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца (16,4%).

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