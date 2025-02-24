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05:23 • 17920 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123389 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183100 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147481 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138942 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117411 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108041 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142316 перегляди

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"Разом працювати над сильною та суверенною Європою": Макрон і Стармер привітали Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

"Разом працювати над сильною та суверенною Європою": Макрон і Стармер привітали Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Київ • УНН

 • 28818 перегляди

Президент Франції та прем'єр Британії привітали кандидата від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на федеральних виборах. Політсила Мерца набрала 28,5% голосів, випередивши ультраправу АдН та партію Шольца.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав кандидата від ХДС/ХСС у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца з перемогою на федеральних виборах. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами Макрона, він як ніколи сповнений рішучості досягти разом великих успіхів для Франції та Німеччини та працювати над сильною та суверенною Європою.

У цей час невизначеності ми об’єдналися, щоб протистояти великим викликам, які постають перед світом і нашим континентом

- написав президент Франції.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кир Стармер у своєму привітанні Мерцу висловив сподівання на співпрацю з новим федеральним урядом.

"Щоб поглибити наші вже тісні відносини, покращити нашу спільну безпеку та забезпечити зростання для обох наших країн", - написав Стармер.

Нагадаємо

Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набрав 28,5% голосів. Друге місце посіла проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (20,8%). Замкнула трійку лідерів Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца (16,4%).

Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини24.02.25, 02:50 • 27856 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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keir-starmerКейр Стармер
fridrikh-mertsФрідріх Мерц
emmanuel-makronЕммануель Макрон
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