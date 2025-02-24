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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Вместе работать над сильной и суверенной Европой": Макрон и Стармер поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

"Вместе работать над сильной и суверенной Европой": Макрон и Стармер поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Киев  •  УНН

 • 1114 просмотра

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Президент Франции и премьер Британии поздравили кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на федеральных выборах. Политсила Мерца набрала 28,5% голосов, опередив ультраправую АдГ и партию Шольца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил кандидата от ХДС/ХСС в канцлеры Германии Фридриха Мерца с победой на федеральных выборах. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

По словам Макрона, он как никогда полон решимости достичь вместе больших успехов для Франции и Германии и работать над сильной и суверенной Европой.

В это время неопределенности мы объединились, чтобы противостоять большим вызовам, которые стоят перед миром и нашим континентом

- написал президент Франции.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем приветствии Мерцу выразил надежду на сотрудничество с новым федеральным правительством.

"Чтобы углубить наши уже тесные отношения, улучшить нашу общую безопасность и обеспечить рост для обеих наших стран", - написал Стармер.

Напомним

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Второе место заняла пророссийская ультраправая партия Альтернатива для Германии (20,8%). Замкнула тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца (16,4%).

Мерц озвучил дату формирования нового правительства Германии24.02.25, 02:50 • 17037 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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