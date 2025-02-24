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Мерц сомневается в будущем существования НАТО

Мерц сомневается в будущем существования НАТО

Киев  •  УНН

 • 6378 просмотра

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Фридрих Мерц, победитель выборов в Бундестаг, выразил сомнения относительно будущего НАТО в его нынешнем виде. Он предположил возможность создания независимой европейской оборонной структуры вместо Альянса.

Фридрих Мерц, лидер блока Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), выигравший парламентские выборы в Германии, сомневается в будущем существования НАТО.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Я бы никогда не подумал, что мне придется сказать что-то подобное в телешоу, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе... ясно, что это правительство не очень заботится о судьбе Европы

- сказал Мерц.

На прошлой неделе администрация Трампа шокировала европейских союзников, заявив, что они должны заботиться о собственной безопасности и меньше полагаться на США, в то же время объявив о переговорах с Россией о прекращении войны в Украине без привлечения Европы. Мерц также допустил, говоря о предстоящем саммите НАТО, запланированном на июнь, что европейцам, возможно, придется разработать новую оборонную структуру на замену Альянсу.

Мне очень интересно посмотреть, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создавать независимую европейскую обороноспособность

- сказал Мерц.

Дополнение

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Второе место заняла пророссийская вльтраправа партия Альтернатива для Германии (20,8%). Замкнула тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца (16,4%).

 Лидер СДПГ, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поздравил своего главного соперника с победой и поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

Президент США Дональд Трамп также поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. По его словам, немцы устали от политики, «лишенной здравого смысла».

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил кандидата от ХДС/ХСС в канцлеры Германии Фридриха Мерца с победой на федеральных выборах.

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц планирует сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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