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Стармер збирає європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа

Стармер збирає європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа

Київ  •  УНН

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Прем'єр Британії Кір Стармер проведе зустріч з лідерами Італії, Німеччини, Польщі та можливо Зеленським 2 березня. Учасники обговорять мирну ініціативу Трампа щодо України та питання європейської безпеки.

Прем’єр-міністр  Британії Кір Стармер у неділю, 2 березня, прийматиме лідерів Італії, Німеччини, Польщі та інших союзників – можливо, включно з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорюватимуть мирну ініціативу Дональда Трампа щодо України. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Видання зазначає, що президент США змусив Європу переглянути підхід до безпеки, несподівано заявивши, що європейські країни повинні збільшити оборонні витрати та самостійно відповідати за власну безпеку.

Зустріч у Лондоні відбудеться незабаром після того, як Стармер повернеться з переговорів із Трампом у Вашингтоні, які заплановані на четвер, 27 лютого. Британський прем’єр сподівається, що його зобов’язання щодо збільшення оборонного бюджету допоможе зберегти міцні відносини між двома союзниками.

Раніше цього тижня президент Франції Еммануель Макрон зустрічався з Трампом у межах європейських зусиль переконати його не поспішати із мирною угодою з очільником Кремля Володимиром Путіним, залишити простір для участі Європи та України, а також обговорити військові гарантії для Києва.

Я визнаю, що європейські союзники, включно з Великою Британією, повинні робити більше, і це означає нарощування спроможностей, покращення координації та збільшення витрат,

- заявив Стармер журналістам під час вильоту до Вашингтона.

Він також додав, що координація є надзвичайно важливою. І він дуже вражений тим, які уроки ЄС і Британія має винести з України про те, як союзникам краще координувати дії щодо підтримки її обороноздатності України.

Доповнення

Стармер підтвердив у вівторок, що на вихідних у Лондоні відбудеться зустріч, на якій обговорять подальші спільні дії союзників у відповідь на ситуацію, що склалася. Однак його речник у середу заявив, що ще зарано говорити, хто саме братиме участь у саміті.

Європейські лідери, включаючи Стармера, раніше цього місяця провели екстрену зустріч у Парижі, де обговорили збільшення витрат на оборону. Проте вони розійшлися в думках щодо можливості розміщення миротворчих сил в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що візьме участь у лондонській зустрічі, якщо також відбудеться його візит до Вашингтона на переговори з Трампом у п’ятницю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що планує приєднатися до зустрічі в Лондоні. Очікується, що до нього також долучаться генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц. За повідомленнями нідерландських ЗМІ, участь у саміті візьме і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Тим часом Трамп уже розпочав переговори з Росією щодо угоди про припинення війни і різко критикував Зеленського. У відповідь європейські лідери активізували дипломатичні зусилля, демонструючи єдину позицію на підтримку Києва.

Попри це, європейські плани щодо гарантій безпеки для України, які б зберігали мир, значною мірою залежать від готовності США надати певний механізм стримування, що запобіг би новому нападу Росії.

Мерц їде на переговори з Макроном на тлі безпекових загроз в Європі27.02.25, 00:01 • 47610 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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