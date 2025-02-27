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Стармер и Трамп проводят встречу в Овальном кабинете: что обсуждают лидеры

Стармер и Трамп проводят встречу в Овальном кабинете: что обсуждают лидеры

Киев  •  УНН

 • 4484 просмотра

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения важных вопросов. Лидеры планируют обсудить ситуацию в Украине, россию, торговлю и провести совместный обед.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Они будут обсуждать ситуацию в Украине, россию, торговлю и другие вопросы.

Об этом пишет The Guardian, передает УНН

"Для меня большая честь иметь премьер-министра Стармера в Овальном кабинете. Это очень особенное место, и он - особенный человек. Соединенное Королевство - замечательная страна, которую я хорошо знаю. Я часто бываю там, и вскоре снова поеду, мы объявим это.

Сегодня мы обсудим много вопросов. Мы будем говорить о России, Украине, торговле и многих других темах", - сказал Трамп.

Он отметил, что, по его мнению, они со Стармером найдут общий язык по всем обсуждаемым темам.

Он также подчеркнул, что между ними прекрасные отношения и что они уже встречались дважды. Трамп рассказал, что после этой встречи они проведут обед, затем еще одну рабочую сессию, а в конце, вероятно, состоится пресс-конференция.

Ранее

ЕС обеспокоен отсутствием четких обязательств Трампа по гарантиям безопасности для Украины. Во время визита в Вашингтон Макрон не получил конкретных заверений от президента США. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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