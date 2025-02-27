Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности оказать военную поддержку Украине для обеспечения мирного соглашения. Он подчеркнул важность сотрудничества с союзниками и недопустимость вознаграждения агрессора.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова оказать военную поддержку Украине в рамках мирного соглашения. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
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«Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и четко заявляю: Великобритания готова отправить войска и авиацию для поддержки соглашения, действуя вместе с нашими союзниками, потому что это единственный путь к длительному миру», - сказал он.
Премьер Британии сказал, что они должны сделать все правильно и завоевать мир. По его словам, не может быть мира, который вознаграждает агрессора, и история должна быть на стороне миротворца, а не захватчика.
Стармер также отметил, что мирное урегулирование станет поводом для празднований как в США, так и в Украине.
Напомним,
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