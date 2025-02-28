Стармер анонсував зустріч з 18 країнами щодо України 2 березня
Київ • УНН
Прем'єр Британії повідомив про майбутню зустріч з 18 країнами 2 березня для обговорення України та безпеки. Британія готова відігравати ключову роль у забезпеченні угоди з Україною та посилити оборонний сектор Європи.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 2 березня відбудеться зустріч з 18 країнами щодо подальших дискусій на тему України та безпеки. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.
"У мене в неділю буде зустріч з 18 країнами щодо подальших дискусій. І, звісно, ми дуже інтенсивно говоримо з нашими французькими колегами, але й з іншими країнами також. Тому що, як я вже казав, дуже важливо, щоб європейські країни, включно зі Сполученим Королівством, робили більше в оборонному секторі щодо безпеки Європи. І Сполучене Королівство готове до цього. Ми також говоримо з різними країнам", — сказав Стармер.
Він також заявив, що Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди з Україною, якщо вона буде укладена.
Нагадаємо
Стармер заявив, що Британія готова надати військову підтримку Україні.
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер27.02.25, 23:13 • 95396 переглядiв