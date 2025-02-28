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05:23 • 25138 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125015 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184125 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148453 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139710 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117784 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108267 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143425 перегляди

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Стармер анонсував зустріч з 18 країнами щодо України 2 березня

Стармер анонсував зустріч з 18 країнами щодо України 2 березня

Київ • УНН

 • 105740 перегляди

Прем'єр Британії повідомив про майбутню зустріч з 18 країнами 2 березня для обговорення України та безпеки. Британія готова відігравати ключову роль у забезпеченні угоди з Україною та посилити оборонний сектор Європи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 2 березня відбудеться зустріч з 18 країнами щодо подальших дискусій на тему України та безпеки. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.

"У мене в неділю буде зустріч з 18 країнами щодо подальших дискусій. І, звісно, ми дуже інтенсивно говоримо з нашими французькими колегами, але й з іншими країнами також. Тому що, як я вже казав, дуже важливо, щоб європейські країни, включно зі Сполученим Королівством, робили більше в оборонному секторі щодо безпеки Європи. І Сполучене Королівство готове до цього. Ми також говоримо з різними країнам", — сказав Стармер.

Він також заявив, що Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди з Україною, якщо вона буде укладена.

Нагадаємо

Стармер заявив, що Британія готова надати військову підтримку Україні.

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер27.02.25, 23:13 • 95396 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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