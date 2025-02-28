Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта
Киев • УНН
Премьер Британии сообщил о предстоящей встрече с 18 странами 2 марта для обсуждения Украины и безопасности. Великобритания готова играть ключевую роль в обеспечении соглашения с Украиной и усилить оборонный сектор Европы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что 2 марта состоится встреча с 18 странами относительно дальнейших дискуссий на тему Украины и безопасности. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
"У меня в воскресенье будет встреча с 18 странами относительно дальнейших дискуссий. И, конечно, мы очень интенсивно говорим с нашими французскими коллегами, но и с другими странами также. Потому что, как я уже говорил, очень важно, чтобы европейские страны, включая Соединенное Королевство, делали больше в оборонном секторе по безопасности Европы. И Соединенное Королевство готово к этому. Мы также говорим с различными странам", - сказал Стармер.
Он также заявил, что Соединенное Королевство будет играть полную роль в обеспечении соглашения с Украиной, если оно будет заключено.
Напомним
Стармер заявил, что Британия готова оказать военную поддержку Украине.
Британия готова отправить войска в Украину - Стармер27.02.25, 23:13 • 24189 просмотров