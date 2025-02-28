Трамп і Рютте обговорили "критичну потребу", щоб мир в Україні був тривалим

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп обговорили "критичну потребу в тому, щоб врегулювання щодо України було тривалим", повідомили у пресслужбі Альянсу 27 лютого, пише УНН.

Президент та генеральний секретар обговорили критичну потребу в тому, щоб врегулювання щодо України було тривалим. Вони відзначили доблесну українську оборону з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, яке стало можливим завдяки допомозі Америки та її союзників, починаючи з протитанкових ракет Javelin, наданих при першій адміністрації Трампа - повідомили у НАТО.

Рютте, як вказано, подякував Трампу "за його прихильність до сильного альянсу НАТО і тривалого миру в Україні".

"Генеральний секретар і президент погодилися з важливістю значного збільшення витрат на оборону та оборонно-промислового потенціалу Європи та Канади, що буде помітним на саміті НАТО в Гаазі у червні. Вони домовилися підтримувати тісний контакт та зустрітися найближчим часом", - ідеться у повідомленні.

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