Трамп и Рютте обсудили "критическую потребность", чтобы мир в Украине был длительным
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Украине. Стороны обсудили необходимость длительного урегулирования и увеличения оборонных расходов стран НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп обсудили «критическую потребность в том, чтобы урегулирование по Украине было длительным», сообщили в пресс-службе Альянса 27 февраля, пишет УНН.
Президент и генеральный секретарь обсудили критическую потребность в том, чтобы урегулирование по Украине было длительным. Они отметили доблестную украинскую оборону с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, которое стало возможным благодаря помощи Америки и её союзников, начиная с противотанковых ракет Javelin, предоставленных при первой администрации Трампа
Рютте, как указано, поблагодарил Трампа «за его приверженность сильному альянсу НАТО и длительному миру в Украине».
«Генеральный секретарь и президент согласились с важностью значительного увеличения расходов на оборону и оборонно-промышленного потенциала Европы и Канады, что будет заметно на саммите НАТО в Гааге в июне. Они договорились поддерживать тесный контакт и встретиться в ближайшее время», - говорится в сообщении.
НАТО готовит миллиарды долларов дополнительной помощи Украине - Рютте после разговора с Трампом27.02.25, 20:04 • 11595 просмотров