НАТО готує мільярди доларів додаткової допомоги Україні - Рютте після розмови з Трампом
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте після розмови з Трампом анонсував нову масштабну допомогу для України. Альянс готує мільярдні пакети допомоги та внески в гарантії безпеки.
Після розмови з Президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готує мільярди допомоги для України та внески в гарантії безпеки. Про це він написав в Х, передає УНН.
"США та НАТО стають сильнішими. Союзники НАТО швидко рухаються, щоб більше інвестувати в оборону", - зазначив Рютте.
Він зазначив, що вже оголошено значні збільшення, і очікуються нові.
"Щодо України, союзники готують мільярди доларів додаткової допомоги та внески в гарантії безпеки", - підсумував Рютте.
Нагадаємо
Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що уся виділена США допомога продовжує надходити Україні.