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НАТО готує мільярди доларів додаткової допомоги Україні - Рютте після розмови з Трампом

НАТО готує мільярди доларів додаткової допомоги Україні - Рютте після розмови з Трампом

Київ  •  УНН

 • 8376 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте після розмови з Трампом анонсував нову масштабну допомогу для України. Альянс готує мільярдні пакети допомоги та внески в гарантії безпеки.

Після розмови з Президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готує мільярди допомоги для України та внески в гарантії безпеки. Про це він написав в Х, передає УНН

"США та НАТО стають сильнішими. Союзники НАТО швидко рухаються, щоб більше інвестувати в оборону", - зазначив Рютте.

Він зазначив, що вже оголошено значні збільшення, і очікуються нові.

"Щодо України, союзники готують мільярди доларів додаткової допомоги та внески в гарантії безпеки", - підсумував Рютте.

Нагадаємо

Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що уся виділена США допомога продовжує надходити Україні. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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