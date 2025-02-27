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Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні - МЗС

Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні - МЗС

Київ  •  УНН

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Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що вся виділена США допомога продовжує надходити в Україну. Заяви про заморожування продажу зброї не відповідають дійсності.

Уся виділена США допомога продовжує надходити Україні. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

Тихий прокоментував заяви, які були щодо замороження США продажу зброї України.

Уся виділена США Україні допомога продовжує надходити до України. Будь-які повідомлення про те, що щось заморожено, зірвано, скасовано, не відповідає дійсності

- сказав Тихий.

Також він прокоментував, що саме завтра, 28 лютого, у США, куди приїде Президент Володимир Зеленський, буде обговорювати українська та американська сторона.

"Буде обговорюватися подальша підтримка США України, але я в деталі не буду заходити, не хочу коментарями впливати на хід цих переговорів", - сказав Тихий.

Доповнення

20 лютого секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук", що США зупинили продаж зброї Україні.

"Одна справа - це допомога коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. Навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають, тому що немає рішення", - заявив Костенко.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що вчорашня заява Романа Костенко - абсолютно правдива.

"Мені це підтверджують американські компанії",- написав Гончаренко.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомляв УНН, що поставки зброї по контрактах з американськими компаніями йдуть в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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