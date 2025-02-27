Вся выделенная США помощь продолжает поступать Украине - МИД
Киев • УНН
Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что вся выделенная США помощь продолжает поступать в Украину. Заявления о замораживании продажи оружия не соответствуют действительности.
Вся выделенная США помощь продолжает поступать Украине. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.
Детали
Тихий прокомментировал заявления, которые были относительно замораживания США продажи оружия Украине.
Вся выделенная США Украине помощь продолжает поступать в Украину. Любые сообщения о том, что что-то заморожено, сорвано, отменено, не соответствует действительности
Также он прокомментировал, что именно завтра, 28 февраля, в США, куда приедет Президент Владимир Зеленский, будет обсуждать украинская и американская сторона.
"Будет обсуждаться дальнейшая поддержка США Украины, но я в детали не буду заходить, не хочу комментариями влиять на ход этих переговоров", - сказал Тихий.
Дополнение
20 февраля секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема с Мосейчук", что США остановили продажу оружия Украине.
"Одно дело - это помощь средствами, а мы закупаем вооружение. Которое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продажу, оно остановилось. Даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут, потому что нет решения", - заявил Костенко.
Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что вчерашнее заявление Романа Костенко - абсолютно правдивое.
"Мне это подтверждают американские компании",- написал Гончаренко.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщал УНН, что поставки оружия по контрактам с американскими компаниями идут в Украину.