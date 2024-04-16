Байден снова призвал Конгресс к действиям: "россия не остановится в Украине"

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поблагодарил Прагу за инициативу по закупке снарядов для Украины и призвал Конгресс США одобрить законопроект о помощи Киеву. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Я хочу поблагодарить вас за помощь, господин премьер-министр. За помощь в обеспечении почти 1 миллиона боеприпасов для Украины. Мы привержены выполнению нашей части обязательств. Конгресс должен одобрить продолжение финансирования, которое является очень важным для Соединенных Штатов, и принять наш двухпартийный законопроект о национальной безопасности - заявил Байден.

Он отметил срочность вопроса. "Они должны сделать это сейчас. Сейчас! Есть прочная поддержка в Сенате и Палате представителей".

Байден в очередной раз подчеркнул, что россия не планирует останавливаться в Украине: "россия не остановится в Украине. Это очень повлияет на НАТО. путин продолжит (нападать -ред.) и вся Европа, Соединенные Штаты будут под риском, если мы не остановим его в Украине".

В свою очередь Петр Фиала поблагодарил Джо Байдена за лидерство в поддержке Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине и остановить агрессию Путина. Мы должны продолжать поддержку Украины так долго, сколько это возможно. Именно поэтому мы развернули нашу чешскую инициативу боеприпасов", - заявил премьер Чехии.

Он рассказал, что Украина получит сотни тысяч артиллерийских снарядов в ближайшем будущем - уже в течение "следующих нескольких недель и месяцев".

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины