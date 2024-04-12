Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  137662 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123378 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135677 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161055 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139623 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134291 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117720 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  258030 просмотра

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  1006 просмотра
Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.

Война •   •  2328 просмотра
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

Культура •   •  2119 просмотра
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.

Новости Мира •   •  3848 просмотра
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

Бывший министр обороны Алексей Резников, который подал в отставку из-за коррупционных скандалов, назначен директором программ безопасности и обороны Украинского института будущего.

Война •   •  4463 просмотра
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Украинское правительство решило профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры и выделить дополнительные средства на фортификационные сооружения и оборону границ для защиты от атак беспилотников.

Война •   •  6539 просмотра
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.

Война •   •  7048 просмотра
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца, но уменьшил залог с 469 млн грн до 393 млн грн по делу о махинациях с вещевым имуществом для Вооруженных сил на сумму 1 млрд грн.

Экономика •   •  6113 просмотра
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

политика •   •  6928 просмотра
Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Украина ведет переговоры с Китаем и другими странами, такими как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, об участии в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии с целью найти решение для прекращения войны.

Война •   •  8533 просмотра
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет