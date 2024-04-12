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Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины
Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности
По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить
Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана
Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future
Бывший министр обороны Алексей Резников, который подал в отставку из-за коррупционных скандалов, назначен директором программ безопасности и обороны Украинского института будущего.
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры
Украинское правительство решило профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры и выделить дополнительные средства на фортификационные сооружения и оборону границ для защиты от атак беспилотников.
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке
Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.
Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога
Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича на два месяца, но уменьшил залог с 469 млн грн до 393 млн грн по делу о махинациях с вещевым имуществом для Вооруженных сил на сумму 1 млрд грн.
Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет
Украина ведет переговоры с Китаем и другими странами, такими как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, об участии в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии с целью найти решение для прекращения войны.