Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Чехия в рамках своей инициативы нашла более 1 млн артиллерийских снарядов в третьих странах, которые можно закупить для Украины. Об этом со ссылкой на слова Президента Чехии Петра Павела пишет издание DenikN, передает УНН.

Сейчас мы идентифицировали около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155-го калибра для Украины, это было правдой некоторое время назад. Сейчас это более миллиона. - заявил Павел.

Детали

Такое заявление Президента Петр Павел сделал журналистам в кулуарах саммита "Триморья", который проходил в Вильнюсе.

Глава Чехии также отметил, что аналогичные инициативы по нахождению боеприпасов для Украины уже разрабатывают в Эстонии и Великобритании.

Наша инициатива не единственная, подобную разрабатывают Эстония и Великобритания, Франция также об этом говорила. - добавил он.

По словам Павла, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, поскольку ожидает начала российского наступления в летние месяцы. Для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит, добавил президент Чехии. Он также подчеркнул, что Украине срочно нужна любая ПВО, способная защитить крупные города.

Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Чехия имеет целью поставить в Украину первую партию артиллерийских снарядов до июня