Авария на линии электропередач обесточила Чернигов, Славутич и часть района 19 февраля
Киев • УНН
В Черниговской области авария на воздушной линии 110 кВ привела к обесточиванию Чернигова, Славутича и части Черниговского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Черниговской области в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители областного центра и ряда населенных пунктов Черниговского района. Также были обесточены жители Славутича - города, расположенного в пределах Черниговской области, но административно подчиненного Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Подробности
Напомним
