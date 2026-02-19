Авария на линии электропередач обесточила Чернигов, Славутич и часть района 19 февраля

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
11:28 • 2914 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 13940 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 15623 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 17334 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 14221 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 30186 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 66075 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50855 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 68913 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37277 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
67%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов19 февраля, 02:43 • 10201 просмотра
В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой ледиVideo19 февраля, 03:17 • 6472 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19 февраля, 03:56 • 20406 просмотра
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 5194 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 4062 просмотра
публикации
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 2902 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 2550 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 30893 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 66072 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 42104 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Одесса
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 17740 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 26074 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 27344 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 31956 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 44156 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
FIFA (серия видеоигр)

Авария на линии электропередач обесточила Чернигов, Славутич и часть района 19 февраля

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

В Черниговской области авария на воздушной линии 110 кВ привела к обесточиванию Чернигова, Славутича и части Черниговского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Авария на линии электропередач обесточила Чернигов, Славутич и часть района 19 февраля

В Черниговской области в результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители областного центра и ряда населенных пунктов Черниговского района. Также были обесточены жители Славутича - города, расположенного в пределах Черниговской области, но административно подчиненного Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Подробности

В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 19 февраля россияне атаковали Украину 37 дронами, 29 из них сбиты или подавлены. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Евгений Устименко

Общество
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Черниговская область
Украина
Чернигов