Аварія на лінії електропередач знеструмила Чернігів, Славутич та частину району 19 лютого
Київ • УНН
В Чернігівській області аварія на повітряній лінії 110 кВ призвела до знеструмлення Чернігова, Славутича та частини Чернігівського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Чернігівській області внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі обласного центру та низки населених пунктів Чернігівського району. Також було знеструмлено жителів Славутича - міста, що розташоване в межах Чернігівської області, але адміністративно підпорядковане Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Деталі
Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Нагадаємо
У ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 37 дронами, 29 з них збито або придушено. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.