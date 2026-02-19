$43.290.03
Ексклюзив
11:28 • 520 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 12610 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 14497 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 16259 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 13402 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 29530 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 65190 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50655 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 68542 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 37203 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 534 перегляди
Аварія на лінії електропередач знеструмила Чернігів, Славутич та частину району 19 лютого

Київ • УНН

 • 114 перегляди

В Чернігівській області аварія на повітряній лінії 110 кВ призвела до знеструмлення Чернігова, Славутича та частини Чернігівського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Аварія на лінії електропередач знеструмила Чернігів, Славутич та частину району 19 лютого

У Чернігівській області внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі обласного центру та низки населених пунктів Чернігівського району. Також було знеструмлено жителів Славутича - міста, що розташоване в межах Чернігівської області, але адміністративно підпорядковане Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Деталі

Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Україну 37 дронами, 29 з них збито або придушено. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Євген Устименко

Суспільство
Техніка
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Чернігівська область
Україна
Чернігів