Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

В Украине в энергосистеме из-за похолодания значительный дефицит. Запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью, есть и аварийная помощь из ЕС. При росте потребления в вечерний пик - с 18 до 23 часов - прогнозируются аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей, при этом для промышленности с 16 часов до полуночи будут действовать графики, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня в течение всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии", - сообщили в компании.

Утро: с 06:00 потребление, из-за снижения температуры, снова росло. Имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6:40 до 08:30, как указано, были контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. "По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей восстановлено", - указали в Укрэнерго.

Вечер: при росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей. Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности - сообщили в Укрэнерго.

Вчера: 14 мая для преодоления дефицита в энергосистеме с 16:00 применялись графики ограничения потребления для промышленности. Но, из-за значительного роста потребления во время похолодания, с 20:55 по 00:00 применялись контролируемые аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Аварийная помощь

Вчера, 14 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

"Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00", - указали в компании, призвав потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.

Импорт

В течение суток, как указано, есть импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 23 692 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 628 МВт.

Обесточивание

На утро обесточены 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.