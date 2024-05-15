Аварійні відключення світла прогнозуються ввечері при зростанні споживання, є значний дефіцит - Укренерго

В Україні в енергосистемі через похолодання значний дефіцит. Заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю, є і аварійна допомога з ЄС. При зростанні споживання у вечірній пік - з 18 до 23 години - прогнозуються аварійні відключення побутових та промислових споживачів, при цьому для промисловості з 16 години до опівночі діятимуть графіки, повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії", - повідомили у компанії.

Ранок: з 06:00 споживання, через зниження температури, знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30, як вказано, були контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. "Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено", - вказали в Укренерго.

Вечір: при зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності - повідомили в Укренерго.

Вчора: 14 травня для подолання дефіциту в енергосистемі з 16:00 застосувавалися графіки обмеження споживання для промисловості. Але, через значне зростання споживання під час похолодання, з 20:55 по 00:00 застосовувались контрольовані аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Аварійна допомога

Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

"Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00", - вказали у компанії, закликавши споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Імпорт

Протягом доби, як вказано, є імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 692 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт.

Знеструмлення

На ранок знеструмлено 418 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.