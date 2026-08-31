Атаки рф и непогода оставили без света часть 7 областей

Вражеские атаки оставили без света потребителей в 6 областях, непогода — в одной, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00", — указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день — в пятницу, 28 августа. Вчера, 30 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья — 23 августа.

Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль