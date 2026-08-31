Атаки рф і негода залишили без світла частину 7 областей

Ворожі атаки залишилися без світла споживачів у 6 областях, негода - в одній, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

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"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Через негоду без електропостачання залишається 4 населені пункти у Чернігівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 31 серпня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 28 серпня. Вчора, 30 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 23 серпня.

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