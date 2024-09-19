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россияне ночью атаковали энергообъект на Сумщине - Укрэнерго

россияне ночью атаковали энергообъект на Сумщине - Укрэнерго

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:12  •  4470 просмотра

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Ночью враг обстрелял энергообъект на Сумщине, обесточив Сумы и часть области. Потребление электроэнергии снизилось на 4,3%, но Укрэнерго призывает к экономному использованию в вечерние часы.

Из-за вражеского обстрела энергообъекта ночью обесточивались Сумы и часть области. На утро все потребители запитаны. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН

Ночью враг атаковал энергообъект на Сумщине. Вследствие этого обесточивался г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители запитаны

- говорится в сообщении Укрэнерго. 

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской,  Николаевской областях.

По техническим причинам есть обесточенные потребители на Киевщине, Черниговщине и Днепропетровщине.

Потребление 

В Укрэнерго указали потребление электричества снизилось. Сегодня, 19 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 4,3% ниже, чем в это же время в среду, 18 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и предыдущего рабочего дня - во вторник, 17 сентября.

Впрочем, в компании указали, что сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы.

В Україні сьогодні не планують відключення світла, через обстріли рф були знеструмлення в 7 областях - Міненерго19 сентября 2024, 07:33 • 7531 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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