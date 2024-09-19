россияне ночью атаковали энергообъект на Сумщине - Укрэнерго
Киев • УНН
Ночью враг обстрелял энергообъект на Сумщине, обесточив Сумы и часть области. Потребление электроэнергии снизилось на 4,3%, но Укрэнерго призывает к экономному использованию в вечерние часы.
Из-за вражеского обстрела энергообъекта ночью обесточивались Сумы и часть области. На утро все потребители запитаны. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Ночью враг атаковал энергообъект на Сумщине. Вследствие этого обесточивался г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители запитаны
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях.
По техническим причинам есть обесточенные потребители на Киевщине, Черниговщине и Днепропетровщине.
Потребление
В Укрэнерго указали потребление электричества снизилось. Сегодня, 19 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 4,3% ниже, чем в это же время в среду, 18 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и предыдущего рабочего дня - во вторник, 17 сентября.
Впрочем, в компании указали, что сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы.
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