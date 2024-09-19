росіяни вночі атакували енергообʼєкт на Сумщині - Укренерго
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв енергооб'єкт на Сумщині, знеструмивши Суми та частину області. Споживання електроенергії знизилось на 4,3%, але Укренерго закликає до ощадливого використання у вечірні години.
Через ворожий обстріл енергооб’єкта вночі знеструмлювались Суми та частина області. На ранок всі споживачі заживлені. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось м. Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі заживлені
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях.
З технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.
Споживання
В Укренерго вказали споживання електрики знизилось. Сьогодні, 19 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 4,3% нижчим, ніж в цей же час у середу, 18 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня – у вівторок, 17 вересня.
Втім в компанії вказали, що сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години.
В Україні сьогодні не планують відключення світла, через обстріли рф були знеструмлення в 7 областях - Міненерго19.09.24, 10:33 • 19391 перегляд