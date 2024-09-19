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росіяни вночі атакували енергообʼєкт на Сумщині - Укренерго

росіяни вночі атакували енергообʼєкт на Сумщині - Укренерго

Київ • УНН

 • 18333 перегляди

Вночі ворог обстріляв енергооб'єкт на Сумщині, знеструмивши Суми та частину області. Споживання електроенергії знизилось на 4,3%, але Укренерго закликає до ощадливого використання у вечірні години.

Через ворожий обстріл енергооб’єкта вночі знеструмлювались Суми та частина області. На ранок всі споживачі заживлені. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН

Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось м. Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі заживлені

- йдеться у повідомленні Укренерго. 

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській,  Миколаївській областях.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Споживання 

В Укренерго вказали споживання електрики знизилось. Сьогодні, 19 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 4,3% нижчим, ніж в цей же час у середу, 18 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня – у вівторок, 17 вересня.

Втім в компанії вказали, що сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години.

В Україні сьогодні не планують відключення світла, через обстріли рф були знеструмлення в 7 областях - Міненерго19.09.24, 10:33 • 19391 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
ukrenerhoУкренерго
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