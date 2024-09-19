В Україні сьогодні не планують відключення світла, через обстріли рф були знеструмлення в 7 областях - Міненерго
Київ • УНН
19 вересня в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. За минулу добу через ворожі обстріли були знеструмлення у семи областях, зокрема Дніпропетровській та Донецькій.
Сьогодні, 19 вересня, в Україні застосовувати графіки відключення світла не планують. За минулу добу через ворожі обстріли були знеструмлення у семи областях - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомили у четвер в Міненерго, передає УНН.
Генерація та споживання
Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго
Втім у відомстві закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.
Наслідки обстрілів рф
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
У Сумській області під час повітряної тривоги на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено. Обладнання включено в роботу.
У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 4972 абоненти.
У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх вже вивели на поверхню. Живлення частково відновлено, додали у Міненерго.
"росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки" - Галущенко обговорив захист підстанцій АЕС із делегаціями США та ЄС в МАГАТЕ 17.09.24, 13:47 • 35255 переглядiв
Стан мереж
Південний регіон: з технологічних причин короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія.
Південно-східний регіон: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 545 населених пунктів.
Імпорт та експрот
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1532 МВт.