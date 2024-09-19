В Украине сегодня не планируют отключение света, из-за обстрелов рф были обесточивания в 7 областях - Минэнерго

Сегодня, 19 сентября, в Украине применять графики отключения света не планируют. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов были обесточивания в семи областях - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго - рассказали в Минэнерго.

Впрочем, в ведомстве призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Сумской области во время воздушной тревоги на подстанции отключалось оборудование, обесточивались потребители. Питание восстановлено. Оборудование включено в работу.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 4972 абонента.

В Донецкой области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 72 работника, их уже вывели на поверхность. Питание частично восстановлено, добавили в Минэнерго.

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Южный регион: по технологическим причинам краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия.

Юго-восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 545 населенных пунктов.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1532 МВт.