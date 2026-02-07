Алжир разрывает соглашение об авиасообщении с ОАЭ: конец десятилетнего сотрудничества в небе
Киев • УНН
Алжир начал процедуру расторжения соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ, действовавшего с 2013 года. Этот шаг является следствием длительного дипломатического кризиса и обвинений во вмешательстве ОАЭ во внутренние дела Алжира.
Алжир официально начал процедуру расторжения межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о воздушном сообщении, действовавшего с 2013 года. Об этом радикальном шаге сообщили государственные СМИ страны в субботу, 7 февраля, ссылаясь на статью 22 документа, которая предусматривает официальное уведомление стороны по дипломатическим каналам и информирование Международной организации гражданской авиации (ИКАО), пишет УНН.
Хотя официальный Алжир не назвал прямой технической причины разрыва, этот шаг стал кульминацией длительного дипломатического кризиса между государствами. В течение последних месяцев алжирские СМИ и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли Абу-Даби в попытках посеять региональный раздор и вмешательстве во внутренние дела Северной Африки. В частности, президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее намекал на деструктивную роль ОАЭ, противопоставляя отношения с ними "братским" связям с Саудовской Аравией, Катаром и Оманом.
Власти Алжира рассматривают действия Эмиратов как угрозу национальной безопасности и попытку подорвать стабильность в регионе Магриба. Отказ от авиационного соглашения, ратифицированного президентским указом в 2014 году, фактически ставит под вопрос будущее прямых рейсов между странами и логистических цепочек эмиратских авиакомпаний в регионе.
На данный момент официальный Абу-Даби не предоставил никаких комментариев относительно действий алжирской стороны. Международные эксперты прогнозируют, что расторжение соглашения может привести к зеркальным мерам со стороны ОАЭ и дальнейшей изоляции авиационного пространства обеих стран друг для друга. Официальное уведомление Генерального секретаря ИКАО станет следующим юридическим шагом в завершении процедуры.
