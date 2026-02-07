$43.140.00
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
13:35 • 10855 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 16198 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 16414 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 21215 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33767 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46021 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40725 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31331 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45686 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Алжир разрывает соглашение об авиасообщении с ОАЭ: конец десятилетнего сотрудничества в небе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Алжир начал процедуру расторжения соглашения о воздушном сообщении с ОАЭ, действовавшего с 2013 года. Этот шаг является следствием длительного дипломатического кризиса и обвинений во вмешательстве ОАЭ во внутренние дела Алжира.

Алжир разрывает соглашение об авиасообщении с ОАЭ: конец десятилетнего сотрудничества в небе

Алжир официально начал процедуру расторжения межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о воздушном сообщении, действовавшего с 2013 года. Об этом радикальном шаге сообщили государственные СМИ страны в субботу, 7 февраля, ссылаясь на статью 22 документа, которая предусматривает официальное уведомление стороны по дипломатическим каналам и информирование Международной организации гражданской авиации (ИКАО), пишет УНН.

Детали

Хотя официальный Алжир не назвал прямой технической причины разрыва, этот шаг стал кульминацией длительного дипломатического кризиса между государствами. В течение последних месяцев алжирские СМИ и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли Абу-Даби в попытках посеять региональный раздор и вмешательстве во внутренние дела Северной Африки. В частности, президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее намекал на деструктивную роль ОАЭ, противопоставляя отношения с ними "братским" связям с Саудовской Аравией, Катаром и Оманом.

ЕС освободит США и Катар от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ - Reuters28.01.26, 20:51 • 3587 просмотров

Власти Алжира рассматривают действия Эмиратов как угрозу национальной безопасности и попытку подорвать стабильность в регионе Магриба. Отказ от авиационного соглашения, ратифицированного президентским указом в 2014 году, фактически ставит под вопрос будущее прямых рейсов между странами и логистических цепочек эмиратских авиакомпаний в регионе.

На данный момент официальный Абу-Даби не предоставил никаких комментариев относительно действий алжирской стороны. Международные эксперты прогнозируют, что расторжение соглашения может привести к зеркальным мерам со стороны ОАЭ и дальнейшей изоляции авиационного пространства обеих стран друг для друга. Официальное уведомление Генерального секретаря ИКАО станет следующим юридическим шагом в завершении процедуры.

Алжир объявил колониализм Франции "государственным преступлением" и требует репараций24.12.25, 18:11 • 4207 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Дипломатка
Абу-Даби
Алжир
Саудовская Аравия
Катар
Оман
Объединенные Арабские Эмираты