Алжир розриває угоду про авіасполучення з ОАЕ: кінець десятирічної співпраці в небі
Київ • УНН
Алжир розпочав процедуру розірвання угоди про повітряне сполучення з ОАЕ, яка діяла з 2013 року. Цей крок є наслідком тривалої дипломатичної кризи та звинувачень у втручанні ОАЕ у внутрішні справи Алжиру.
Алжир офіційно розпочав процедуру розірвання міжурядової угоди з Об’єднаними Арабськими Еміратами про повітряне сполучення, що діяла з 2013 року. Про цей радикальний крок повідомили державні медіа країни у суботу, 7 лютого, посилаючись на статтю 22 документа, яка передбачає офіційне повідомлення сторони через дипломатичні канали та інформування Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), пише УНН.
Деталі
Хоча офіційний Алжир не назвав прямої технічної причини розриву, цей крок став кульмінацією тривалої дипломатичної кризи між державами. Протягом останніх місяців алжирські ЗМІ та високопосадовці неодноразово звинувачували Абу-Дабі у спробах посіяти регіональний розбрат та втручанні у внутрішні справи Північної Африки. Зокрема, президент Алжиру Абдельмаджид Теббун раніше натякав на деструктивну роль ОАЕ, протиставляючи відносини з ними "братерським" зв’язкам із Саудівською Аравією, Катаром та Оманом.
Влада Алжиру розглядає дії Еміратів як загрозу національній безпеці та спробу підірвати стабільність у регіоні Магрибу. Відмова від авіаційної угоди, ратифікованої президентським указом у 2014 році, фактично ставить під питання майбутнє прямих рейсів між країнами та логістичних ланцюжків еміратських авіакомпаній у регіоні.
На цей момент офіційний Абу-Дабі не надав жодних коментарів щодо дій алжирської сторони. Міжнародні експерти прогнозують, що розірвання угоди може призвести до дзеркальних заходів з боку ОАЕ та подальшої ізоляції авіаційного простору обох країн одна для одної. Офіційне повідомлення Генерального секретаря ІКАО стане наступним юридичним кроком у завершенні процедури.
