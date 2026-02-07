Алжир розриває угоду про авіасполучення з ОАЕ: кінець десятирічної співпраці в небі

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:17 • 2788 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго
13:35 • 10855 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 16198 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 16414 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 21215 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 33768 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46021 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 40725 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31331 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 45686 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 8696 перегляди
Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютогоVideo7 лютого, 10:07 • 7758 перегляди
США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський7 лютого, 10:44 • 4080 перегляди
Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила7 лютого, 10:53 • 5216 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 7384 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 24517 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 45686 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 41168 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 43230 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 55542 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Рівненська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 14472 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 28602 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30922 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 39863 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42949 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101

Алжир розриває угоду про авіасполучення з ОАЕ: кінець десятирічної співпраці в небі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Алжир розпочав процедуру розірвання угоди про повітряне сполучення з ОАЕ, яка діяла з 2013 року. Цей крок є наслідком тривалої дипломатичної кризи та звинувачень у втручанні ОАЕ у внутрішні справи Алжиру.

Алжир розриває угоду про авіасполучення з ОАЕ: кінець десятирічної співпраці в небі

Алжир офіційно розпочав процедуру розірвання міжурядової угоди з Об’єднаними Арабськими Еміратами про повітряне сполучення, що діяла з 2013 року. Про цей радикальний крок повідомили державні медіа країни у суботу, 7 лютого, посилаючись на статтю 22 документа, яка передбачає офіційне повідомлення сторони через дипломатичні канали та інформування Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), пише УНН.

Деталі

Хоча офіційний Алжир не назвав прямої технічної причини розриву, цей крок став кульмінацією тривалої дипломатичної кризи між державами. Протягом останніх місяців алжирські ЗМІ та високопосадовці неодноразово звинувачували Абу-Дабі у спробах посіяти регіональний розбрат та втручанні у внутрішні справи Північної Африки. Зокрема, президент Алжиру Абдельмаджид Теббун раніше натякав на деструктивну роль ОАЕ, протиставляючи відносини з ними "братерським" зв’язкам із Саудівською Аравією, Катаром та Оманом.

ЄС звільнить США та Катар від додаткових перевірок у рамках заборони на російський газ - Reuters28.01.26, 20:51 • 3587 переглядiв

Влада Алжиру розглядає дії Еміратів як загрозу національній безпеці та спробу підірвати стабільність у регіоні Магрибу. Відмова від авіаційної угоди, ратифікованої президентським указом у 2014 році, фактично ставить під питання майбутнє прямих рейсів між країнами та логістичних ланцюжків еміратських авіакомпаній у регіоні.

На цей момент офіційний Абу-Дабі не надав жодних коментарів щодо дій алжирської сторони. Міжнародні експерти прогнозують, що розірвання угоди може призвести до дзеркальних заходів з боку ОАЕ та подальшої ізоляції авіаційного простору обох країн одна для одної. Офіційне повідомлення Генерального секретаря ІКАО стане наступним юридичним кроком у завершенні процедури.

Алжир оголосив колоніалізм Франції "державним злочином" і вимагає репарацій24.12.25, 18:11 • 4207 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Дипломатка
Абу-Дабі
Алжир
Саудівська Аравія
Катар
Оман
Об'єднані Арабські Емірати