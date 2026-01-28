$42.960.17
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 1358 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 2400 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 9786 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 13400 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 11365 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 22907 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23163 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27188 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 31007 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
ЄС звільнить США та Катар від додаткових перевірок у рамках заборони на російський газ - Reuters

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Європейський Союз звільнить газ зі США та Катару від додаткових перевірок у рамках заборони на російський газ. Це пришвидшить постачання альтернативних джерел енергії та підтримає енергетичну безпеку ЄС.

ЄС звільнить США та Катар від додаткових перевірок у рамках заборони на російський газ - Reuters

Європейський Союз планує звільнити газ із США, Катару та низки інших основних постачальників від додаткових перевірок у межах заборони на російський газ, щоб спростити імпорт та зменшити ризики для енергетичної безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ЄС запроваджує нові правила щодо контролю імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року.

Як показав проєкт документа Європейської комісії, компанії, які постачають газ до Євросоюзу, повинні будуть подавати попереднє підтвердження країни походження за п’ять днів до прибуття вантажу.

Однак для основних постачальників і країн із низьким ризиком російського газу ця вимога буде скасована.

ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається26.01.26, 11:46 • 24448 переглядiв

Згідно з проєктом документа, до таких країн належать США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.

Речник Європейської комісії відзначив, що проєкт ще може змінитися перед офіційною публікацією.

Доповнення

Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС, а Росія, яка раніше була провідним експортером, різко скоротила поставки після 2021 року.

У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 млрд кубометрів газу, США - 81 млрд, а Росія - лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році російський газ досягав 151 млрд кубометрів.

Угорщина та Словаччина подадуть до суду на ЄС через заборону російського газу - Politico26.01.26, 19:30 • 4341 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Європейська комісія
Reuters
Нігерія
Європейський Союз
Алжир
Норвегія
Велика Британія
Катар
Сполучені Штати Америки