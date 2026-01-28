ЕС освободит США и Катар от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ - Reuters

Европейский Союз планирует освободить газ из США, Катара и ряда других основных поставщиков от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ, чтобы упростить импорт и уменьшить риски для энергетической безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ЕС вводит новые правила по контролю импорта газа в рамках плана постепенного отказа от российского газа до конца 2027 года.

Как показал проект документа Европейской комиссии, компании, поставляющие газ в Евросоюз, должны будут подавать предварительное подтверждение страны происхождения за пять дней до прибытия груза.

Однако для основных поставщиков и стран с низким риском российского газа это требование будет отменено.

Согласно проекту документа, к таким странам относятся США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.

Представитель Европейской комиссии отметил, что проект еще может измениться перед официальной публикацией.

Дополнение

Норвегия и США остаются ключевыми поставщиками газа для ЕС, а Россия, которая ранее была ведущим экспортером, резко сократила поставки после 2021 года.

В 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров газа, США - 81 млрд, а Россия - всего 37 млрд. Для сравнения, в 2021 году российский газ достигал 151 млрд кубометров.

