ЕС освободит США и Катар от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ - Reuters
Киев • УНН
Европейский Союз освободит газ из США и Катара от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ. Это ускорит поставки альтернативных источников энергии и поддержит энергетическую безопасность ЕС.
Европейский Союз планирует освободить газ из США, Катара и ряда других основных поставщиков от дополнительных проверок в рамках запрета на российский газ, чтобы упростить импорт и уменьшить риски для энергетической безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
ЕС вводит новые правила по контролю импорта газа в рамках плана постепенного отказа от российского газа до конца 2027 года.
Как показал проект документа Европейской комиссии, компании, поставляющие газ в Евросоюз, должны будут подавать предварительное подтверждение страны происхождения за пять дней до прибытия груза.
Однако для основных поставщиков и стран с низким риском российского газа это требование будет отменено.
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается26.01.26, 11:46 • 24448 просмотров
Согласно проекту документа, к таким странам относятся США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.
Представитель Европейской комиссии отметил, что проект еще может измениться перед официальной публикацией.
Дополнение
Норвегия и США остаются ключевыми поставщиками газа для ЕС, а Россия, которая ранее была ведущим экспортером, резко сократила поставки после 2021 года.
В 2025 году Норвегия поставила в ЕС 89 млрд кубометров газа, США - 81 млрд, а Россия - всего 37 млрд. Для сравнения, в 2021 году российский газ достигал 151 млрд кубометров.
Венгрия и Словакия подадут в суд на ЕС из-за запрета российского газа - Politico26.01.26, 19:30 • 4341 просмотр