3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Событие было основано в 2011 году приказом Минобороны, пишет УНН.

В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.

Большая заслуга зенитных ракетных войск в том, что в настоящее время в небе над Украиной уничтожено 2335 вражеских ракет, более 11,5 тысяч беспилотников, 360 самолетов и 326 вертолетов.

Вражескую технику и вооружение украинские зенитчики сбивают с помощью ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, С-300, С-125, "Тор", "Бук", "Оса" и других.

Третьего июля во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня неповиновения.

Гражданское неповиновение - это форма мирного протеста против определенной несправедливости.

Основателем события считается американский писатель и философ Генри Торо, который в 1949 году предложил отказ от уплаты налогов как форму протеста против несправедливости государственных деятелей.

Одними из самых выдающихся деятелей, продемонстрировавших гражданское неповиновение являются Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг.

Также сегодня отмечается Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Целью этого дня является привлечение внимания общества к проблеме засоренности планеты отходами из полиэтилена и пластика, которые почти не разлагаются.

В июне 2021 Верховная Рада приняла закон, ограничивающий использование полиэтиленовых пакетов в Украине.

Согласно статистике, ежегодно один украинец использует примерно 500 полиэтиленовых пакетов из полиэтилена. Это почти в пять раз больше, чем использует один житель Европейского союза.

Еще сегодня можно присоединиться ко Дню благодарности кондиционеру.

Первый воздушный кондиционер был запатентован в США в 1914 году. В 1961 году японская фирма Toshiba стала первой компанией, которая запустила в серийное производство кондиционер, который был разделен на два блока, более шумная часть аппарата устанавливалась на улице, что делало сплит-системы намного тише.

Для среднестатистического жителя Индии покупка кондиционера является более приоритетной чем покупка телевизора.

Кондиционер является незаменимым прибором во многих офисах, производственных помещениях и квартирах.

Из-за российских ударов по украинской энергетике, несмотря на жару, людей для экономии электроэнергии просят ограничить пользование кондиционерами.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Якинта.

Во время усиления гонений на христиан Якинта схватили и приказали принести жертву языческим богам. Мужчина отказался, его долго пытали, а потом и в подземелье до смерти заморили голодом.

Именины третьего июля празднуют Яков, Антом, Михаил, Иван.