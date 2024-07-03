3 липня: День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ, День непокори

Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Подія була започаткована у 2011 році наказом Міноборони, пише УНН.

У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.

Велика заслуга зенітних ракетних військ у тому, що на даний час в небі над Україною знищено 2335 ворожих ракет, більше 11,5 тисяч безпілотників, 360 літаків та 326 вертольотів.

Ворожу техніку та озброєння українські зенітники збивають за допомогою ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, С-300, С-125, "Тор", "Бук", "Оса" та інших.

Третього липня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня непокори.

Громадянська непокора – це форма мирного протесту проти певної несправедливості.

Засновником події вважається американський письменник і філософ Генрі Торо, який у 1949 році запропонував відмову від сплати податків як форму протесту проти несправедливості державних діячів.

Одними з найвизначніших діячів, що продемонстрували громадянську непокору є Махатма Ганді та Мартін Лютер Кінг.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблеми засміченості планети відходами з поліетилену та пластику, які майже не розкладаються.

У червні 2021 Верховна Рада прийняла закон, що обмежує використання поліетиленових пакетів в Україні.

Згідно статистики, Щороку один українець використовує приблизно 500 поліетиленових пакетів з поліетилену. Це майже у п’ять разів більше, ніж використовує один мешканець Європейського союзу.

Ще сьогодні можна долучитися до Дня подяки кондиціонеру.

Перший повітряний кондиціонер був запатентований у США в 1914 році. У 1961 році японська фірма Toshiba стала першою компанією, яка запустила в серійне виробництво кондиціонер, який був розділений на два блоки, більш гучна частина апарату встановлювалася на вулиці, що робило спліт-системи набагато тихіше.

Для середньостатистичного жителя Індії купівля кондиціонера є більш пріоритетною ніж купівля телевізора.

Кондиціонер є незамінним приладом у багатьох офісах, виробничих приміщеннях та квартирах.

Через російські удари по українській енергетиці, незважаючи на спеку, людей для економії електроенергії просять обмежити користування кондиціонерами.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Якинта.

Під час посилення гонінь на християн Якинта схопили та наказали принести жертву язичницьким богам. Чоловік відмовився, його довго катували, а потім і підземеллі до смерті заморили голодом.

Іменини третього липня святкують Яків, Антом, Михайло, Іван.