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11 областей частично без света из-за атак рф и непогоды

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Из-за вражеских обстрелов без света остаются потребители в шести областях, а из-за непогоды — 228 населенных пунктов в пяти регионах. Отключений не прогнозируют, хотя потребление электроэнергии выросло на 6%.

11 областей частично без света из-за атак рф и непогоды

Шесть областей частично без света из-за вражеских атак, пять частично — из-за непогоды, потребление растет, но графиков отключений не ожидается, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остается 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях", — указано в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Потребление

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 6% выше, чем в то же время предыдущего дня – в понедельник. Причина изменений – облачная погода с дождем в части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети.

Вчера, 27 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 24 июля. Причина роста – существенное повышение температуры воздуха, что побудило потребителей к использованию кондиционеров.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 5004 просмотра

Юлия Шрамко

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