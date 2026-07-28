11 областей частично без света из-за атак рф и непогоды
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов без света остаются потребители в шести областях, а из-за непогоды — 228 населенных пунктов в пяти регионах. Отключений не прогнозируют, хотя потребление электроэнергии выросло на 6%.
Шесть областей частично без света из-за вражеских атак, пять частично — из-за непогоды, потребление растет, но графиков отключений не ожидается, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", — говорится в сообщении.
Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остается 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях", — указано в сообщении.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Потребление
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отметили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 6% выше, чем в то же время предыдущего дня – в понедельник. Причина изменений – облачная погода с дождем в части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети.
Вчера, 27 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 24 июля. Причина роста – существенное повышение температуры воздуха, что побудило потребителей к использованию кондиционеров.
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