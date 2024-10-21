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MIM-104 Patriot

Зима близько: коли в країнах Європи необхідно встановлювати зимові шини

Київ • УНН

 • 166940 перегляди

У більшості країн Європи є вимоги щодо використання зимових шин та передбачені штрафи за їх недотримання. Розглянуто правила для Молдови, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Балтійських країн, Німеччини, Чехії та Франції.

Зима близько: коли в країнах Європи необхідно встановлювати зимові шини

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, однак в більшості країн Європи є свої вимоги, а також штрафи. УНН вирішив розповісти, в яких країнах необхідно обов’язково мати на автомобілі зимову гуму, якщо плануєте подорож автомобілем до Європи, та які передбачаються штрафи.

Молдова 

У Молдові правила дорожнього руху вимагають заміну літніх шин на зимові в період з 1 листопада по 1 грудня. З 1 грудня до 1 березня зимові шини у Молдові обов'язкові для автомобілів масою до 3.5 тонн та причепів при наявності на дорозі суцільного шару снігу або льоду. Стандартним "терміном придатності" шини в цій країні вважають 7 років.

Також у Молдові ланцюги на колесах дозволені лише на дорогах, які вкриті снігом, або льодом. Шиповані лише за наявності на проїжджій частині снігу або льоду, ожеледиці, а також коли підтверджено суттєву різницю метеорологічних умов на всій території країни. 

Польща 

Ще однією країною, яка межує з Україною, є Польща і тут для водіїв не є обов’язковим використання зимових шин, а ланцюги дозволені також лише на дорогах, покритих снігом або льодом. Однак, водіям рекомендується використовувати зимову, або всесезонну гуму в період з 1 листопада по 1 квітня.

Румунія 

У Румунії з 1 листопада по 31 березня забороняється використання на автомобілі літніх шин. У разі порушення - штраф від 2500 до 4000 лей (555,00 – 889,00 євро). Шиповані шини заборонені. Окрім того, обов’язково на шинах необхідно мати маркування M+S (Mud and Snow - це спеціальне маркування на боковині автомобільної шини, яка має високі характеристики на сніговому покритті. Буквально перекладається як "сніг і бруд") на ведучих мостах усіх транспортних засобів масою понад 3,5 тонн. 

Угорщина 

Використання зимових шин в Угорщині не є обов’язковим, але ланцюги можуть бути обов’язковими за певних погодніх умов, а також регулюються дорожніми знаками. Використання шипованих шин в Угорщині заборонене.

Словаччина 

Зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм є обов'язковими для вантажівок масою понад 3,5 тонн з 15 листопада по 31 березня на ведучій осі.

Балтійські країни 

У Латвії, Литві та Естонії використання зимових шин є обов’язковим для водіїв. У Латвії зимові шини з маркуванням M+S є обов'язковими для авто масою менше 3,5 тонн з 1 грудня по 1 березня. Мінімальна глибина протектора – 4 мм.

У Литві зимові шини є обов'язковими з 10 листопада по 1 квітня для транспортних засобів масою менше 3,5 тонн. Також з 1 грудня по 1 березня зимова гума є обов’язковою для мотоциклів. Шиповані шини не можна використовувати в період з 1 квітня по 1 листопада. Якщо шини не відповідають технічним вимогам, поліція може виписати штраф від 30 до 40 євро.

У минулому році уряд Литви ухвалив рішення заборонити використовувати з 1 жовтня 2024 року всесезонні покришки у зимовий період (з 1 грудня по 1 березня).

В Естонії зимові шини обов'язкові з 1 грудня по 1 березня для транспортних засобів масою менше 3,5 тонн. Ланцюги протиковзання обов'язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.

Німеччина 

У Німеччині існує правило, яке було запропоноване Автомобільним клубом Німеччини, за яким зимові шини рекомендується встановлювати з жовтня по Великдень, а їзди на літніх - з Великодня по жовтень. Також в країні існує правило "7 градусів", за яким, якщо температура опускається нижче позначки 7 градусів Цельсія, то це може стати показником того, що настав час змінити шини. 

Законодавство Німеччини передбачає штраф у розмірі 60 євро за водіння на літніх шинах в зимовий період. Крім того, у випадку аварії, страхова компанія може відмовити виплачувати страхові відшкодування, якщо встановлені непридатні для погодних умов шини.

Чехія

Ще однією країною, де є обов’язкове використання зимових шин, є Чехія. Їх необхідно встановлювати на автомобілі з 1 листопада по 31 березня у зимових дорожніх умовах або на ділянках, зазначених відповідним знаком.

Франція 

Використання зимових шин у Франції не є обов'язковим, однак з 1 листопада по 31 березня на розсуд префектур автомобілі масою понад 3,5 тонн мають бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF (спеціальне маркування моделей, які пройшли випробування на сніжному покритті та здатні забезпечити мінімальні вимоги до безпеки їзди по сніжному покриттю). 

Сезон заморозків: автоінструктор розповів, коли необхідно міняти літні шини на зимові 18.10.24, 18:18 • 199648 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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