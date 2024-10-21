Зима близько: коли в країнах Європи необхідно встановлювати зимові шини
Київ • УНН
У більшості країн Європи є вимоги щодо використання зимових шин та передбачені штрафи за їх недотримання. Розглянуто правила для Молдови, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Балтійських країн, Німеччини, Чехії та Франції.
Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, однак в більшості країн Європи є свої вимоги, а також штрафи. УНН вирішив розповісти, в яких країнах необхідно обов’язково мати на автомобілі зимову гуму, якщо плануєте подорож автомобілем до Європи, та які передбачаються штрафи.
Молдова
У Молдові правила дорожнього руху вимагають заміну літніх шин на зимові в період з 1 листопада по 1 грудня. З 1 грудня до 1 березня зимові шини у Молдові обов'язкові для автомобілів масою до 3.5 тонн та причепів при наявності на дорозі суцільного шару снігу або льоду. Стандартним "терміном придатності" шини в цій країні вважають 7 років.
Також у Молдові ланцюги на колесах дозволені лише на дорогах, які вкриті снігом, або льодом. Шиповані лише за наявності на проїжджій частині снігу або льоду, ожеледиці, а також коли підтверджено суттєву різницю метеорологічних умов на всій території країни.
Польща
Ще однією країною, яка межує з Україною, є Польща і тут для водіїв не є обов’язковим використання зимових шин, а ланцюги дозволені також лише на дорогах, покритих снігом або льодом. Однак, водіям рекомендується використовувати зимову, або всесезонну гуму в період з 1 листопада по 1 квітня.
Румунія
У Румунії з 1 листопада по 31 березня забороняється використання на автомобілі літніх шин. У разі порушення - штраф від 2500 до 4000 лей (555,00 – 889,00 євро). Шиповані шини заборонені. Окрім того, обов’язково на шинах необхідно мати маркування M+S (Mud and Snow - це спеціальне маркування на боковині автомобільної шини, яка має високі характеристики на сніговому покритті. Буквально перекладається як "сніг і бруд") на ведучих мостах усіх транспортних засобів масою понад 3,5 тонн.
Угорщина
Використання зимових шин в Угорщині не є обов’язковим, але ланцюги можуть бути обов’язковими за певних погодніх умов, а також регулюються дорожніми знаками. Використання шипованих шин в Угорщині заборонене.
Словаччина
Зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм є обов'язковими для вантажівок масою понад 3,5 тонн з 15 листопада по 31 березня на ведучій осі.
Балтійські країни
У Латвії, Литві та Естонії використання зимових шин є обов’язковим для водіїв. У Латвії зимові шини з маркуванням M+S є обов'язковими для авто масою менше 3,5 тонн з 1 грудня по 1 березня. Мінімальна глибина протектора – 4 мм.
У Литві зимові шини є обов'язковими з 10 листопада по 1 квітня для транспортних засобів масою менше 3,5 тонн. Також з 1 грудня по 1 березня зимова гума є обов’язковою для мотоциклів. Шиповані шини не можна використовувати в період з 1 квітня по 1 листопада. Якщо шини не відповідають технічним вимогам, поліція може виписати штраф від 30 до 40 євро.
У минулому році уряд Литви ухвалив рішення заборонити використовувати з 1 жовтня 2024 року всесезонні покришки у зимовий період (з 1 грудня по 1 березня).
В Естонії зимові шини обов'язкові з 1 грудня по 1 березня для транспортних засобів масою менше 3,5 тонн. Ланцюги протиковзання обов'язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.
Німеччина
У Німеччині існує правило, яке було запропоноване Автомобільним клубом Німеччини, за яким зимові шини рекомендується встановлювати з жовтня по Великдень, а їзди на літніх - з Великодня по жовтень. Також в країні існує правило "7 градусів", за яким, якщо температура опускається нижче позначки 7 градусів Цельсія, то це може стати показником того, що настав час змінити шини.
Законодавство Німеччини передбачає штраф у розмірі 60 євро за водіння на літніх шинах в зимовий період. Крім того, у випадку аварії, страхова компанія може відмовити виплачувати страхові відшкодування, якщо встановлені непридатні для погодних умов шини.
Чехія
Ще однією країною, де є обов’язкове використання зимових шин, є Чехія. Їх необхідно встановлювати на автомобілі з 1 листопада по 31 березня у зимових дорожніх умовах або на ділянках, зазначених відповідним знаком.
Франція
Використання зимових шин у Франції не є обов'язковим, однак з 1 листопада по 31 березня на розсуд префектур автомобілі масою понад 3,5 тонн мають бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF (спеціальне маркування моделей, які пройшли випробування на сніжному покритті та здатні забезпечити мінімальні вимоги до безпеки їзди по сніжному покриттю).
Сезон заморозків: автоінструктор розповів, коли необхідно міняти літні шини на зимові 18.10.24, 18:18 • 199648 переглядiв